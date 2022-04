고품격 실버타운서 제2의 인생 시작하세요

VL by LOTTE HOTELS&RESORTS IN LHOUR주거시설&청명원. 라우어 제공

시니어 복합단지 라우어 조감도.

라우어 한방병원과 르메디 센터.

라우어 애비뉴.

활기찬 인생을 이어가는 노년층을 오팔세대(OPAL·Old People with Active Life)라고 한다. 베이비붐 세대 대표 격인 ‘58년생’을 뜻하기도 하는 오팔세대는 경제력을 바탕으로 은퇴 후 새로운 일자리에 도전하고 적극적으로 여가활동을 즐긴다는 특징이 있다.통계청에 따르면 60세 이상 국민은 노후를 취미활동(58.7%)이나 소득창출 활동(17.2%)으로 보내고 싶어 하는 것으로 나타났다. ‘2019 국민여가활동조사’에서도 지속적 여가활동 비율이 60대가 52.1%로 가장 높다. 생산적 활동뿐 아니라 자신이 좋아하는 여가 활동을 즐기려는 의지가 강한 세대인 것이다.이들은 그동안 축적한 경제적 여유를 바탕으로 사회, 문화적으로 주체적인 삶을 누린다. 젊은층 못지않게 활동적이고 소비 의욕과 문화적 욕구가 높다. 이렇게 자신만의 가치관과 라이프스타일에 따라 적극적으로 살아가는 세대를 오팔세대 또는 ‘액티브 시니어’라 부른다.이렇듯 액티브 시니어가 늘어나면서 취미, 문화활동을 즐기며 자기계발과 사회적 관계망도 유지할 수 있는 실버타운이 주목받고 있다. 부산 오시리아 관광단지에 공급되는 고급 시니어 복합단지 ‘라우어’가 대표적이다.특히 라우어가 들어서는 부산지역은 시니어를 위한 주거 수요가 폭발적으로 증가하고 있음에도 실버타운은 오직 한 곳에 불과해 이목이 더욱 집중된다.라우어는 지하 4층∼지상 18층 대지면적 6만1031m², 연면적 19만9715m² 규모로 조성된다. 세부적으로는 프리미엄 시니어 레지던스 ‘VL(VL by LOTTE HOTELS&RESORTS IN LHOUR)’ 574채와 헬스타운 ‘라티브’ 408실, 의료시설 ‘라우어 한방병원’, ‘라우어 르메디 센터’ 그리고 상업시설 ‘라우어 애비뉴’ 등으로 구성된다.라우어는 기존 실버타운과 차별화하여 안락한 거주공간과 건강에 맞는 식단을 제공하고, 청소와 빨래 등을 호텔 서비스처럼 제공하면서 체계적인 운동, 재활 프로그램을 운영하며 상시 건강상담과 정기 건강검진을 실시할 계획이다. 나아가 쇼핑과 놀이시설, 휴양시설이 가까이 있어 관광과 휴양, 쇼핑을 즐기며 자녀, 손주까지 3세대가 거주할 수 있는 전국 첫 관광단지 내 프리미엄 시니어 복합단지로 마련된다.먼저 라우어는 내부에 도서관, 수영장, 사우나, 당구장, 도서실, 영화관, 식당, GX룸, 원예실, 게임룸 등 다채로운 커뮤니티시설이 마련되며 외부에는 롯데 프리미엄 아울렛, 아난티 힐튼호텔, 이케아(동부산점), 스카이라인 루지 등 오시리아 관광단지의 주요 시설이 인접해 있어 멀리 나가지 않고도 휴식과 문화생활을 모두 즐길 수 있는 것이 장점이다.주거시설에서의 차별화된 서비스도 눈에 띈다. VL은 4개 동 전용면적 47∼180m²로 조성되며 롯데호텔앤리조트가 운영 전반을 지원할 예정으로 컨시어지 서비스·하우스키핑 서비스·웰니스 퀴진(맞춤식단) 서비스 등 각종 특화 서비스가 제공된다.1∼2인실로 구성되는 라티브는 건강력에 따라 전문 의료진의 1 대 1 맞춤 클리닉과 호텔식 서비스를 선보인다. 간호사와 상담할 수 있는 의료 케어 콜센터를 24시간 운영하고 응급·거동 불편 입주민을 위한 이송 서비스도 지원할 예정이다.체력 관리와 건강에 관심이 높은 시니어 세대를 위해 국내 최초로 사업부지 안에 의료시설이 함께 들어선다. 250병상 규모의 라우어 한방병원은 입주민에 한의사와 양의사들의 협진을 통해 면역증진 클리닉, 치매예방 센터, 척추관절 센터, 항노화 센터 등이 마련되고 100명 이상의 전문 의료진이 상주하며 24시간 당직체계로 운영된다. 라우어 르메디 센터는 오시리아 인근 최대 규모의 종합 메디컬센터로 치과, 안과, 피부과, 내과, 정신건강의학과 등이 입점해 단지 내에서 질 높은 의료서비스를 이용할 수 있다.여기에 약 10분 거리에 인제대 해운대 백병원과 원자력 병원, 서울대병원 기장암센터(2024년 예정) 등이 위치하고 있어 시너지 효과가 기대된다.복합문화공간 라우어 애비뉴는 광장, 플리마켓, 키즈 플레이그라운드, 고메 스트리트 등 다양한 테넌트들로 구성돼 입주민은 물론이고 외부인들도 이용이 가능하다.한편 라우어 본보기집은 28일 문을 열 예정이며, 부산 기장군 기장읍 당사리 일대에 위치한다. 본보기집에서는 청약자를 대상으로 추첨을 통해 ‘벤츠 E클래스’를 증정하는 이벤트도 계획돼 있다.안소희 기자 ash0303@donga.com