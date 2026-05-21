판도라, 키키(KiiiKiii)와 ‘Be Your Lucky Charm’ 캠페인 전개

스타럭스(대표 안종훈)가 전개하는 덴마크 주얼리 브랜드 판도라(PANDORA)가 걸그룹 키키(KiiiKiii)와 함께한 ‘Be your Lucky Charm’ 화보를 공개했다.
이번 캠페인은 판도라의 상징적 아이템인 ‘참(Charm)’이 지닌 장식적 요소와 ‘행운의 상징’이라는 의미를 현대적으로 재해석했다. 특히 ‘행운은 쫓는 것이 아니라 스스로 만들어가는 것’이라는 의미를 강조했다.
판도라는 일상 속 여유는 내 삶의 주인공은 나 자신이라는 확신에서 출발한다는 점을 캠페인을 통해 강조했다. 각자의 소중한 기억과 스토리가 담긴 참을 통해 더 빛나는 일상을 완성해나가길 바라는 바람을 담았다.
화보에서 키키 멤버들은 시그니처 컬러를 바탕으로 각기 다른 매력을 선보였다. 지유는 디즈니 ‘릴로 & 스티치’ 엔젤 참을 착용해 사랑스러운 매력을 뽐냈다. 이솔은 맑은 새로운 시작을 상징하는 블루 무라노 글라스 버터플라이 댕글 참을 착용했다. 수이는 봄의 절정에서 느껴지는 생동감을 핑크 튤립 참, 하음은 자연의 생명력이 느껴지는 그린 하트 참을 스타일링했다. 키야는 긍정적인 에너지와 특별한 가치를 담은 레드 무라노 글라스 하트 더블 댕글 참을 소화했다.
이번 화보는 개인의 취향과 서사에 따라 무한한 조합이 가능한 판도라의 ‘커스터마이징’ 요소를 부각했다. 단순히 유행을 따르기보다 개성을 중시하는 새로운 주얼리 스타일링을 제시했다는 평가를 받고 있다.
판도라 관계자는 “고객들이 스스로를 행운의 상징으로 여기며 주체적인 삶을 살아가길 바라는 마음을 캠페인을 통해 전하고 싶다”며 “키키의 트렌디하고 당당한 이미지가 판도라가 추구하는 가치와 만나 긍정적인 시너지를 낼 것으로 기대한다”고 했다. ‘Be your Lucky Charm’ 컬렉션은 전국 판도라 공식 직영 매장과 주요 면세점, 그리고 판도라 공식 온라인몰 등 온·오프라인 채널을 통해 만나볼 수 있다.
댓글 0