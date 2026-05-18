나홍진 ‘호프’ 예고편 첫 공개…“또 험하고 어마어마해”

‘호프’는 79회 칸영화제 경쟁 부문에 초청된 작품이다. 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장 범석이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 마주하며 벌어지는 이야기를 그린다.
공개된 예고편은 정체를 알 수 없는 공격을 받은 마을 호포항의 모습으로 시작한다. 도로 한복판에 멈춰 선 순찰차에서 순경 성애(정호연)가 모습을 드러내고, 심하게 부서진 가게 앞에 멈춰 선 범석(황정민)은 믿기 힘든 광경을 마주한다.
영상에는 호포항 출장소장 범석과 마을 청년 성기(조인성), 순경 성애를 비롯한 주민들이 마을을 공격한 실체와 맞닥뜨리는 과정이 담겼다. 이들은 정체불명의 존재로부터 마을을 지키기 위해 사투를 벌인다.
예고편은 서서히 긴장감을 쌓아 올린 뒤 예측하기 어려운 리듬과 속도감으로 전개된다. 독창적인 앵글의 카체이싱, 격렬한 총격 장면, 숲을 가로지르는 추격 장면이 이어진다. 말 위에서 외계인의 공격을 피하는 액션 장면도 담겼다.
이번 예고편에서는 그동안 궁금증을 모았던 외계인 캐릭터도 처음 공개됐다. 해당 캐릭터는 마이클 패스벤더, 알리시아 비칸데르, 테일러 러셀, 카메론 브리튼이 연기했다. 배우들의 감정과 몸짓을 구현하기 위해 모션 캡처와 페이셜 캡처 기술이 활용됐다.
이 영상은 지난 4월 미국에서 열린 ‘시네마콘 2026’ 현장에서 먼저 공개된 바 있다. 당시 해외 관계자들은 “믿기 어려울 만큼 긴장감 넘치고 강렬하다. 무슨 일이 벌어지고 있는 건지 너무 궁금하다” “정말 기다려왔던 기분 좋은 충격” “현장의 분위기가 순식간에 바뀌는 게 느껴졌다. 엄청난 놀라움이었고, 정말 인상적이었다” 등의 반응을 보였다. 국내 관객 역시 댓글을 달아 “험한 게 또 나왔다” “미쳤다” “어마어마한 게 나올 것 같다” 등 반응을 보였다.
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