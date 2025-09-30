제3회 호수문화제, 10월 11~12일 남산국악당서 개최

재단법인 호수이영준문화재단(이사장 이시은)이 주최하는 제3회 호수문화제가 오는 10월 11, 12일 오후 3시 서울남산국악당 크라운해태홀에서 열린다.
공연의 첫째 날은 국악명인전으로 구성되어, 전통예술과 전통성악 중 정가(가곡, 가사, 시조)를 조명한다. 국가무형유산 가곡 보유자 김경배와 김영기가 가곡을, 국가무형유산 종묘제례악 전승교육사 김병오가 십이가사를, 호수이영준문화재단 이시은 이사장이 석암제 시조를 노래한다. 호수문화제를 축하하기 위한 무대로 서울시무형유산 석암제 시조 이수자와 호수정가합창단 50명이 출연하여 전통과 미래세대의 만남을 보여줄 예정이다.
또한, 서울예술대학교 하주화 명예교수와 국립국악원 박경순 수석단원, 국립국악원 정악단 단원들이 출연해 연주와 무용을 보여줄 예정이다. 전 국립부산국악원 서인화 원장과 박준영 대표가 사회와 진행을 맡는다.
공연 둘째 날은 ‘서울시무형유산축전’으로 꾸며지며, 서울시 무형유산인 석암제 시조, 수궁가, 흥보가, 서울잡가 등이 조명된다. 한국예술종합학교 전통예술원 성악반 학생들이 대거 출연해 각 예능 종목을 선보이며, 서울의 우수한 문화유산을 널리 알릴 예정이다. 독창과 합창으로 구성된 프로그램을 통해, 차세대 명인으로 성장할 청년 예술인들의 풋풋한 매력을 선보인다. 이번 공연의 사회는 전 서울시무형유산위원회 위원이자 한국예술종합학교 전통예술원 교수인 채수정이 맡아, 재치 있는 입담으로 서울시무형유산을 시민들에게 쉽고 흥미롭게 소개할 예정이다.
올해로 3회를 맞는 호수문화제는 서울시무형유산 석암제 시조 보유자 故호수 이영준 선생의 뜻을 이어받아 전통예술을 서울시민들에게 알리고, 유아·청소년들에게 문학적 감수성을 심어주는 데 목적을 두고 있다.
호수이영준문화재단 이시은 이사장은 “호수문화제는 단순한 공연을 넘어, 조상의 전통 문예를 아이들과 함께 나누며, ‘시조의 미래’를 준비하는 뜻깊은 무대”라며 “시조의 아름다움을 다시금 깨닫는 시간이 되길 바란다”고 밝혔다.
한편, 이번 공연은 재단법인 호수이영준문화재단이 주최·주관하고, 서울특별시, 한국예술종합학교 전통예술원 성악반, 사단법인 한국시조명인협회가 후원한다. ‘제3회 호수문화제’는 전석 무료이다.
댓글 0