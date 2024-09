“셰익스피어의 글이 우리말 운율 타고 춤을 춰 30년 버텼죠”

셰익스피어 전집 완역한 최종철 교수

희극-비극 등 총 10권 5824쪽 달해

“日강점기에 운문을 산문으로 바꿔… 우리말 번역 통해 日영향서 벗어나

셰익스피어 읽고 나면 삶이 달라져”

최종철 연세대 명예교수가 3일 서울 종로구 노무현시민센터에서 ‘셰익스피어 전집’을 들고 서 있다. 그는 1993년 희곡 ‘맥베스’를 자연스러운 우리말로 옮긴 ‘운문 번역’에 성공한 뒤 31년 만에 셰익스피어의 모든 작품을 번역 출간했다. 민음사 제공





국내 셰익스피어 연구 권위자인 최종철 연세대 명예교수(75)의 눈에는 고된 작업을 끝낸 시원함과 아쉬움이 번갈아 스쳤다. 3일 서울 종로구 노무현시민센터에서 그가 번역한 ‘셰익스피어 전집’(민음사) 완간 기념 기자간담회가 열렸다. 그는 “번역 과정에서 시행들이 우리말 운율을 타고 춤출 때 ‘고통 속 희열’을 느꼈다”고 밝혔다.총 10권, 5824쪽에 달하는 셰익스피어 전집은 비극 10편, 희극 13편, 소네트 154편 등 셰익스피어의 모든 작품을 수록했다. 최 명예교수가 1993년 ‘맥베스’로 셰익스피어 작품 번역을 시작한 지 31년 만이다. 민음사 전집으로는 2014년 5권 출간 후 10년 만에 나머지 5권이 추가됐다.원문을 우리말로 풀기 위해 셰익스피어 작품의 ‘약강 오보격 무운시’(약강 음절이 다섯 번 반복되면서 시행 끝의 운을 맞추지 않은 시) 형식에 우리나라 시의 기본 운율인 ‘삼사조(三四調)’를 적용해 자연스러운 번역을 시도했다. 예를 들어 ‘햄릿’의 명대사인 ‘To be, or not to be’는 보통 ‘사느냐, 죽느냐’로 번역돼 왔지만 한국어 뜻과 소리의 조화를 고려해 ‘존재할 것이냐, 말 것이냐’로 옮겼다.16세기 영국 작가의 작품이 오늘날 한국에서도 끊임없이 읽히고 공연되는 이유는 무엇일까. 최 명예교수는 “셰익스피어는 르네상스 이후 인본주의를 고스란히 살린 인물”이라며 “인간 감정의 진실에 가장 가까이 접근했다”고 설명했다. 그는 셰익스피어 작품의 매력 포인트로 재치 있는 신조어를 사용한 ‘말’, 인간이 처할 수 있는 거의 모든 상황과 심리상태를 다루는 흥미로운 ‘이야기’, 다양한 성격의 ‘인물’을 꼽았다.완간까지 오랜 시간이 걸린 건 작품의 밀도가 높았기 때문이다. 풀어 쓰는 산문과 달리 글자 수 제한이 있는 운문은 함축적이고, 영어의 조사나 목적격 등이 생략되는 경우도 많았다. 셰익스피어 작품 중 가장 시적인 인물이 등장하는 맥베스의 번역이 가장 까다로웠던 이유다. 최 명예교수는 “1993년 맥베스 번역에 성공한 것을 추진력 삼아 나머지 작업을 완성할 수 있었다”고 했다.“셰익스피어를 읽은 후의 삶은 그전보다 정서적으로 풍성해져 있을 겁니다. 꼭 소리내서 읽어보세요.”