촉촉한 피부-건강한 두피 가꾸기, 깜찍한 캐릭터와 함께… 라네즈X헬로키티 워터뱅크 젤 크림

라보에이치X산리오 캐릭터즈 한정판

프리메라, ‘우주먼지’와 협업

라네즈X헬로키티 워터뱅크 젤 크림. 아모레퍼시픽 제공

라보에이치X산리오 캐릭터즈 한정판 제품들. 아모레퍼시픽 제공

산리오 캐릭터즈 페이크 옥외광고 영상을 내보내는 올리브영 명동점. 아모레퍼시픽 제공

프리메라가 우주먼지와 협업해 선보인 새 공룡 캐릭터 ‘ 장벽 수호 사우르스 퐁이’와 굿즈. 아모레퍼시픽 제공

아모레퍼시픽은 여름을 맞아 여러 브랜드에서 개성 있는 한정판 제품들을 선보이고 있다. 다양한 캐릭터와 진행하는 협업은 좋은 반응을 얻고 있다.라네즈는 헬로키티 50주년을 맞아 브랜드 인기 제품인 ‘워터뱅크 젤 크림’을 새롭게 선보였다. 라보에이치는 산리오 캐릭터즈 협업 제품을 내놓았다. 프리메라는 힐링 공룡 캐릭터 ‘우주먼지’와 협업했다. 아모레퍼시픽은 “색다른 협업을 통해 소비자들이 단순히 제품을 구매하는 것을 넘어서 문화를 즐기고 다채로운 경험을 할 수 있도록 했다”고 밝혔다.라네즈는 헬로키티와 손잡고 베스트셀러인 ‘워터뱅크 젤 크림’ 한정판을 내놓았다. 라네즈는 이번 협업을 통해 제품을 새롭게 선보였다. “헬로 키티! 헬로 서머! 더 쿨리스트 서머 위드 워터 뱅크!”(“Hello Kitty! Hello Summer! The Coolest Summer with Water Bank!”)를 주제로 한 협업은 한국, 홍콩, 싱가포르, 말레이시아, 베트남, 태국, 인도네시아, 필리핀 등에서 글로벌 캠페인으로 함께 진행한다. 라네즈는 “이번 협업을 통해 전 세계 고객들이 헬로키티와 함께 피부 걱정 없이 시원한 여름을 즐길 수 있도록 했다”고 밝혔다.‘라네즈X헬로키티 워터뱅크 젤 크림’ 에디션은 여름이라는 계절의 특성을 한껏 살렸다. 제품 용기에 열대 꽃을 단 헬로 키티 모습을 담았다. 제품을 구매하면 수영복을 입고 서핑보드와 함께 있는 헬로키티 키링도 증정한다. 헬로키티 키링은 제품 뚜껑에 고정할 수 있고, 함께 제공하는 탈·부착식 열쇠고리에 달아서 사용해도 된다. 라네즈는 “헬로키티의 귀여운 특성을 살려 젊은층로부터 좋은 반응을 얻고 있다”고 밝혔다.한정판으로 만든 이 협업 제품은 무신사 온라인 스토어, 올리브영 등에서 판매한다. 나라별로는 6월 홍콩, 7월 싱가포르, 말레이시아, 태국에서 선보인데 이어 9월 베트남, 인도네시아, 필리핀에서 순차적으로 내놓고 있다. 협업 제품 출시를 기념해 헬로키티 파우치, 피크닉 매트 증정 이벤트도 한다.한편 2002년 선보인 ‘라네즈 워터뱅크 블루 히알루로닉 크림’은 국내외에서 누적 판매 1800만 개를 기록했다. 올해 1월 워터뱅크 3종 제품을 리뉴얼해 내놓았다.두피 케어 브랜드 라보에이치는 산리오 캐릭터즈 협업 제품을 선보였다. 두피강화 샴푸에 쿠로미, 캡슐 트리트먼트에 마이멜로디, 헤어라인 앰플에 폼폼푸린, 앰플 토닉에 시나모롤을 각각 제품 전면에 그려 넣어 귀엽고 깜찍하다.두피강화 샴푸 기획세트에 쿠로미 투명 파우치, 헤어라인 앰플 기획세트에 폼폼푸린 거울 키링을 한정판 굿즈로 제공한다. 올리브영 명동점에서는 쿠로미, 마이멜로디, 폼폼푸린, 시나모롤의 페이크 옥외광고 영상을 내보낸다.라보에이치의 스테디셀러인 두피강화 샴푸는 ‘올리브영 2년 연속 1위 샴푸’에 올랐다. 두피 장벽을 강화해 두피를 건강하게 해준다. 라보에이치는 “요즘은 ‘두피도 피부’라는 관점에서 두피 관리에 신경 쓰는 것이 트렌드가 되면서 두피 케어 제품에 대한 관심이 높아지고 있다”며 “두피 케어의 역할을 쉽고 재미있게 알릴 수 있도록 새로운 시도를 계속해 나가겠다”고 밝혔다.프리메라는 힐링 공룡 캐릭터 ’우주먼지’와 협업해 새로운 캐릭터와 굿즈를 선보였다.우주먼지는 마음을 치유해주고 위로해주는 공룡 캐릭터 브랜드다. 우주에서 보면 누구나 먼지처럼 작아 보이기 때문에 더 잘나거나 못난 건 없으며 모두가 소중한 존재라는 메시지를 전한다. 우주먼지는 특유의 귀여운 모습으로 사랑받고 있다.프리메라와 우주먼지의 만남으로 새로운 공룡 캐릭터 ‘장벽 수호 사우르스 퐁이’가 탄생했다. 프리메라의 브랜드 이야기에서 영감을 얻어 ‘씨앗을 먹고 자라 피부 장벽을 건강하게 지켜주는 수호 공룡’이라는 콘셉트의 캐릭터로 선보인다. 프리메라는 씨앗에 대한 오랜 연구를 바탕으로 제품을 만들고 있다. 장벽 수호 사우르스 퐁이는 프리메라 네이버 브랜드 스토어, 아모레몰, 11번가에서 만날 수 있다.브랜드 대표 제품 4종을 구매할 경우 퐁이 키링, 피크닉 매트 등 한정판 굿즈를 증정한다. 캐릭터가 담긴 선물 포장을 해준다. 제품 4종은 ‘비타티놀 세럼’, ‘페이셜 마일드 필링’, ‘레티놀 볼륨 립 세럼’, ‘워터리 크림’이다. 비타티놀 세럼은 비타민 C와 레티놀을 조합해 모공을 부각시키지 않고 매끈한 피부로 만들어준다. 페이셜 마일드 필링은 묵은 각질을 자극 없이 제거해준다. 레티놀 볼륨 립 세럼은 레티놀을 담아 입술에 수분 볼륨을 전한다. 워터리 크림은 피부 장벽을 강화해주고 오랜 시간 보습이 지속되게 해준다.손효림 기자 aryssong@donga.com