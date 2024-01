일은 가전에게 맡기고 나에게 집중하세요~ 나다운 삶을 응원하는 삼성전자 AI

삼성전자는 지난 8일(현지시각) 미국 라스베거스에서 열린 전자 전시회 ‘CES 2024’의 프레스 컨퍼런스에서 ‘모두를 위한 AI: 일상 속 똑똑한 초연결 경험(AI for All: Connectivity in the Age of AI)’을 위한 비전을 공개했다. 삼성전자 한종희 대표이사 부회장이 연설을 하고 있는 모습.