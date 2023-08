서울드래곤시티로 떠나는 가을 미식 여행

중식 레스토랑 페이(FEI)에서 만나는 가을 보양식

가을 제철 식재료 활용한 미식 7코스 ‘추계특선(秋季特選)’

크게보기 서울드래곤시티 중식 레스토랑 페이(FEI)에서 가을 제철 식재료를 활용한 보양식 프로모션 ‘추계특선(秋季特選)’을 운영한다. ‘자연송이 전복 샤궈’ ‘베이징 덕’ ‘깐풍 장어 바닷가재’ ‘셰프 소갈비찜’ 등 총 7코스 음식이 입맛을 북돋운다.

차와 딤섬 즐기는 광둥식 식문화, ‘얌차(飮茶)’ 프로모션

중식당 페이의 ‘얌차(飮茶)’ 프로모션. 프리미엄 중국 차와 함께 다채로운 딤섬 등을 즐길 수 있다.

레스토랑 THE 26 연둣빛 디저트 뷔페 ‘샤인머스캣 스튜디오’

크게보기 레스토랑 THE 26의 가을 시즌 디저트 뷔페 ‘샤인머스캣 스튜디오’가 올해 한층 더 업그레이드된 수준으로 선보인다. 샤인머스캣을 활용한 각종 디저트를 비롯해 샐러드, ‘모듬 버섯 해산물 빠에야’, ‘짬뽕’, ‘샥슈카’ 등 식사 대용 메뉴도 다양하게 준비돼 있다.

알라메종 와인 앤 다인, 가을 메뉴 리뉴얼! 화려하고 풍성한 ‘폴 인 브런치’

레스토랑 알라메종 와인 앤 다인에서 ‘폴 인 브런치(Fall in Brunch)’를 리뉴얼해 내놓는다. 풍선 모양의 화려한 금빛 트레이에 5단으로 예쁜 디저트가 놓이며, 식사를 위한 메인 메뉴도 풍성하게 마련했다.

페이스트리 장인의 노하우를 집에서 즐긴다…케이크 HMR 2종 출시

서울드래곤시티는 페이스트리 장인의 노하우로 케이크 HMR 2종을 출시했다. ‘순수 우유 케이크’는 국내산 연유 100% 생크림으로 부드러움을 더했다. ‘클래식 치즈 케이크’는 녹진한 식감을 극대화한 수제 케이크다.

서울 용산에 위치한 서울드래곤시티는 신개념 라이프스타일 호텔플렉스(HOTEL-PLEX)다. 아코르호텔 그룹의 4개 호텔인 그랜드 머큐어, 노보텔 스위트, 노보텔, 이비스 스타일이 함께 운영되고 있다. 이곳의 12개 레스토랑과 바는, 최근 미식 핫플레이스로 떠올라 SNS에서도 화제를 몰고 다닌다. 올가을, 서울드래곤시티에서 선보이는 새로운 메뉴와 프로모션을 살펴보았다.그랜드 머큐어 2층에 위치한 페이(FEI)는 ‘비상하는 미식 경험’을 모토로 하는 컨템포러리 차이니즈 다이닝이다. 정통 중식 레시피에 현대적인 감각을 더해 독창적인 요리를 선보인다. 특히 페이를 이끄는 육향성 메인 셰프의 요리 철학은 ‘의식동원(醫食同源, 의약과 음식은 근원이 같다)’으로, 귀한 식재료로 만든 건강 음식을 내놓는다.가을 제철 식재료를 활용한 미식 프로모션 ‘추계특선(秋季特選)’은 총 7코스 요리를 제공한다. 먼저, 5가지 재료를 사용한 ‘오복(五福) 전채’가 식욕을 돋운다. 이어서 나오는 ‘자연송이 전복 샤궈(砂锅)’는 가을 제철 식재료인 자연송이와 전복을 솥에 넣어 따뜻하게 즐기는 보양식이다. 페이의 시그니처 요리인 ‘베이징 덕’도 맛볼 수 있다. 예부터 중국 황제를 비롯한 당대 최고 미식가들이 즐긴 요리로 유명한 베이징 덕을 페이에서는 총 이틀에 걸쳐 준비한다.이어 ‘깐풍 장어 바닷가재’는 보양식으로 이름난 장어와 바닷가재가 칠리소스와 어우러져 무더위로 잃었던 입맛을 자극한다. ‘셰프 소갈비찜’은 명절 대표 음식인 소갈비찜을 홍콩식으로 재해석해 부드러운 식감이 특징이다. 페이에서 자체 개발한 소스를 사용한다. 다음으로 제공하는 ‘백합 조개 탕면’은 개운하면서도 진한 육수가 일품이다. 마지막으로 가을에 손꼽히는 과일인 홍시를 활용한 디저트로 식사가 마무리된다.추계특선 프로모션은 9월 1일부터 11월 30일까지 매일 운영된다. 런치 오전 11시 30분부터 오후 3시까지, 디너 오후 5시 30분부터 9시 30분까지.페이에서는 이색적인 미식 경험을 제공하는 ‘얌차(飮茶)’ 프로모션도 진행하고 있다. ‘얌차’는 아침과 점심 사이에 차와 함께 딤섬을 즐기는 광둥식 식문화다.먼저, 스파클링 와인을 시작으로 다양한 딤섬을 맛볼 수 있다. 셰프 추천 딤섬 7종은 ‘트러플 하가우’ ‘사색교’ ‘전복 샤오마이’ ‘자연송이 소룡포’ ‘산라 소룡포’ ‘고기 부추 군만두’ ‘춘권’이다. 특히 ‘자연송이 소룡포’는 다른 레스토랑에서 만날 수 없는 페이만의 딤섬이다. 이후 ‘어향가지’, ‘멘보샤’, ‘훈둔탕면’에 이어 스페셜 디저트까지 풍성한 음식을 프리미엄 중국 차와 함께 즐길 수 있다.페이의 모든 딤섬은 15년이 넘는 경력의 광둥 출신 루오타오셩(Luo Taosheng) 셰프가 책임진다. 얌차 프로모션은 매일 오전 11시 30분부터 오후 3시까지 운영된다.‘샤인머스캣 스튜디오(Shine Muscat Studio)’는 가을 시즌 디저트 뷔페다. 노보텔 스위트 26층에 위치한 양식 레스토랑 THE 26에서 매년 선보이고 있다. 알이 굵고 과육이 단단한 샤인머스캣은 포도 품종 중 수확 시기가 가장 늦어 가을 과일로 꼽힌다. 고당도, 아삭한 식감으로 다른 포도보다 높은 가격에도 인기를 모은다. 올해는 한층 더 업그레이드된 수준의 샤인머스캣 스튜디오를 선보인다.웰컴 드링크인 청포도 에이드 1잔과 함께 디저트 23종을 무제한으로 즐길 수 있다. 디저트로는 샤인머스캣을 활용한 마리네이드 크림치즈, 마카롱, 타르트, 파나코타 등이 기분 좋게 상큼 달콤한 맛으로 입맛을 자극한다. 또한 유자 크로칸트, 아몬드 밀크 블랑망제, 브리스톨 초콜릿 등 각종 디저트가 풍성하게 준비돼 있다.식사 대용 메뉴도 즐길 수 있다. ‘샤인머스캣 카프레제’를 비롯한 샐러드 6종과 라이브 섹션에서 ‘모듬 버섯 해산물 빠에야’, ‘짬뽕’을 제공한다. 지중해 연안, 중동 지역에서 즐겨 먹는 ‘샥슈카’를 포함해 6종의 핫 푸드도 맛볼 수 있다.샤인머스캣 스튜디오는 9월 9일부터 10월 29일까지 주말과 공휴일에 2부제로 운영된다.1부 정오부터 오후 2시까지, 2부 오후 2시 30분부터 4시 30분까지.한편, 모던 감각의 레스토랑 THE 26는 고층에 자리해 탁 트인 서울 시내 전경과 빛나는 야경을 그림처럼 감상할 수 있는 곳이다. 디저트 뷔페뿐 아니라 여유로운 다이닝도 즐길 수 있다.그랜드 머큐어 1층의 모던 프렌치 비스트로 레스토랑 알라메종 와인 앤 다인에서는 ‘폴 인 브런치(Fall in Brunch)’를 리뉴얼해 선보인다. 폴 인 브런치는 2021년 10월 출시한 메뉴로 올가을 비주얼 요소를 강화했다. 기존 3단 트레이를 금빛 ‘벌룬 트레이’로 바꿔 화려한 비주얼이 돋보인다.메뉴 구성 또한 업그레이드했다. 풍선 모양의 금빛 트레이에 5단으로 예쁜 디저트가 보기 좋게 놓인다. 디저트는 ‘망고 휘낭시에’ ’망고 까눌레’ ‘에그타르트’ ‘부르스케타’ 등이 준비돼 있다. 웰컴 드링크와 식사를 위한 메인 메뉴, 커피나 차도 함께 제공한다. 웰컴 드링크는 ‘모히또’와 ‘홍(시)쿨러’ 중 한 가지를 선택할 수 있다. 메인 메뉴는 ‘아메리칸 브렉퍼스트’ ‘샥슈카’ ‘라자냐’ ‘프란세지냐 팬케이크’ ‘베이글 연어 샌드위치’ 중 2가지를 선택할 수 있다. ‘프란세지냐 팬케이크’는 메이플 시럽을 곁들이는 일반 팬케이크와 달리 포르투갈 전통 소스인 프란세지냐 소스를 사용해 특별함을 더했다.폴 인 브런치는 평일 정오부터 오후 3시까지, 주말과 공휴일 오전 11시부터 오후 3시까지 운영된다.한편, 알라메종 와인 앤 다인에서는 런치와 디너도 즐길 수 있다. 소믈리에가 엄선한 와인 리스트와 하우스 와인도 준비돼 있다.서울드래곤시티는 올해 8월 페이스트리 장인의 노하우로 개발한 케이크 HMR 2종을 출시했다. 새롭게 출시된 제품은 고객 선호도가 높은 ‘순수 우유 케이크’와 ‘클래식 치즈 케이크’다.순수 우유 케이크는 생크림으로 반죽한 시트 사이에 최고급 국내산 연유 100% 생크림을 넣어 부드러움을 더했다. 상단에는 이탈리아산 마스카포네 치즈 크림을 올려 보다 진한 맛을 느낄 수 있다. 클래식 치즈 케이크는 저온 중탕 공법으로 크림치즈 특유의 녹진한 식감을 극대화한 수제 케이크다.두 제품 모두 지름 18cm(2호 크기)로 5~6인이 즐기기에 적당하다. 이 케이크들은 뷔페 레스토랑 ‘푸드 익스체인지’ 디저트 섹션에서 선보이기도 했다. 케이크 HMR 제품 출시는 서울드래곤시티 신사업의 일환으로, 앞으로 다양한 식음 업장의 레시피를 활용해 HMR 제품군을 확대한다는 방침이다. 이번에 출시된 케이크 HMR 2종은 서울드래곤시티 공식 홈페이지와 카카오톡 선물하기, 네이버 스마트스토어에서 구매할 수 있다.계수미 기자 soomee@donga.com사진/서울드래곤시티 제공동아일보 골든걸 goldengirl@donga.com