“읽은 소설 중 최고”…한마디만 믿고 해외 출간 계약한 ‘고래’, 부커상 최종 후보로

크게보기 2016년 5월 영국 런던 주영한국문화원에서 열린 문학 행사에 참가한 천명관 작가(오른쪽)과 문학 에이전트 켈리 팔코너(왼쪽). 한유주 작가(가운데) 역시 켈리가 영미권에 소개했다. 한국문학번역원 제공.

천명관 작가. 부커상 심사위원회 제공.

문학 에이전트 켈리 팔코너. 본인 제공.

김지영 번역가. 부커상 심사위원회 제공.

장편소설 ‘고래’ 영문판 표지. 부커상 심사위원회 제공.

“장편소설 ‘고래’(2004년·문학동네)는 내가 읽은 소설 중 최고다. ‘고래’를 세계에 소개하겠으니 믿고 맡겨달라.”2016년 말 영미권 문학 에이전트 켈리 팔코너는 한국에 있는 천명관 작가(59)를 찾아가 이렇게 설득했다. 두 사람은 같은 해 5월 영국 런던 주영한국문화원에서 열린 문학 행사에서 잠시 이야기만 나눈 사이였다. 더군다나 천 작가는 당시 문학을 그만두고, 영화계로 돌아가려고 하던 차였다.반면 켈리의 의지는 확고했다. 켈리는 수차례 천 작가를 만나 “믿어달라”고 설득했다. 천 작가는 처음 시큰둥하게 반응했지만 고집스러운 요청에 점점 마음이 동하기 시작했다. 결국 “정 원한다면 한번 해 보라”며 계약을 수락했다. 7년이 지나 ‘고래’는 노벨 문학상, 프랑스 공쿠르상과 함께 세계 3대 문학상으로 꼽히는 영국 부커상 인터내셔널 부문 최종 후보에 올랐다.천 작가는 21일 동아일보와의 통화에서 “사실 처음 켈리의 제의를 받았을 때 아무 관심도 없었다. 다른 곳에서 제안도 없고 해서 일을 맡긴 게 부커상의 시작”이라고 호쾌하게 웃었다.“당시 소설 써서 먹고 살긴 힘들다고 생각해서 삶의 방향을 영화로 틀어야겠다고 생각하던 때였어요. 해외 에이전시가 한국 소설을 번역하려고 덤벼드는 게 이상하기도 했는데, 그냥 얼떨결에 계약했습니다. 그런데 정말 해외에 책을 잘 소개하더라고요.”(천 작가)켈리는 남편과 함께 아시아 문학을 영미권에 소개하는 ‘아시아 문학 에이전시’를 운영한다. 천 작가뿐 아니라 배수아 한유주 김이설 같은 한국 작가를 해외에 소개하고 있다.켈리는 왜 ‘고래’에 빠졌을까. 켈리는 최근 서면 인터뷰에서 “장난스러우면서도 창조적인 이야기를 읽고 마음이 흔들렸다. ‘고래’는 현대 문학의 걸작”이라고 능청스럽게 예찬했다.“천 작가는 타고난 이야기꾼이에요. 전 ‘고래’의 유머 감각과 독특함이 너무 좋아요. 부커상이 ‘고래’에 주목한 것도 이런 소설은 세상에 없고, 한 번 읽기 시작하면 책장을 덮을 수 없다는 걸 알기 때문이죠.”(켈리)‘고래’는 2018년 영미권 출판사 ‘아키펠라고 북스’와 출간 계약을 맺었다. 해외 출판사를 찾는 데 2년이 걸린 셈이다. ‘아키펠라고 북스’는 천 작가의 작품을 가장 잘 번역할 적임자로 김지영 번역가(42)를 골랐다. 변호사 출신인 김 번역가는 신경숙의 ‘엄마를 부탁해’(2008년·창비)로 2012년 맨 아시아 문학상을 받았고, 20여 년 전 아키펠라고 북스 편집자로 일한 바 있다.김 번역가는 최근 서면 인터뷰에서 “‘고래’ 특유의 구수함과 유머, 한국 근대 역사를 다루면서도 이야기를 박진감 있게 전개 시키는 점이 매력적이었다”며 번역을 수락한 계기를 설명했다.김 번역가가 번역에 가장 유의한 건 유머다. 김 번역가는 “유머는 문화적 차이 때문에 자칫 건조하게 번역될 수 있기 때문에 원고를 다듬으면서 계속 검토했다”며 “이렇게 쓰면 더 웃긴가, 아니면 저렇게 쓰면 더 웃긴가 고민을 많이 했다. 문체가 너무 웃겨서 혼자 컴퓨터 앞에서 낄낄 웃을 때도 많았다”고 회고했다.김 번역가는 인물명 번역에도 신경 썼다. 예를 들어 등장인물 ‘칼자국’은 직역이 아니라 ‘흉터 있는 남자’(The man with the scar)로 번역했다. 등장인물 ‘춘희’(春姬)는 발음과 뜻을 함께 써서 ‘CHUNHUI-or Girl of Spring-’라고 썼다.독특한 건 번역가와 작가가 한 번도 연락한 적이 없다는 것이다. 김 번역가는 “읽을 때도 술술 읽혔고 번역할 때도 원활하게 풀렸다. 번역이 끝난 뒤 비로소 천 작가에게 연락해서 인사했다”고 했다.“어릴 적 외할머니가 민담, 고전소설, 설화를 많이 이야기 해주셨어요. 외할머니가 아주 익살스럽게 말씀하셔서 배를 잡고 웃은 기억이 납니다. 그래서 ‘고래’의 유머스러운 문체가 익숙하게 와닿았던 것 같습니다.”(김 번역가)부커상 인터내셔널 수상자는 다음 달 23일(현지 시간) 영국에서 발표한다. 기다리는 마음을 묻자 3명은 각기 다른 답을 내놨다.“후보에 오른 것만으로도 큰 영광이에요.”(김 번역가)“수상 가능성이 높다고 생각합니다.”(켈리)“결과 나올 때까지 조용히 기다려봐야죠.”(천 작가)이호재 기자 hoho@donga.com