‘오겜’·이정재, 美에미상 드라마 작품상·남우주연상 후보 선정…韓 최초

넷플릭스 오리지널 ‘오징어 게임’과 주연 배우 이정재가 미국 방송계 아카데미상으로 불리는 최고 권위 시상식 ‘에미상’ 후보에 올랐다.제 74회 프라임타임 에미상(이하 에미상) 측은 13일 오전 12시30분(한국시간, 현지시간은 12일 오전 8시30분) 미국 방송사 NBC를 통해 후보들을 공개했다. 에미상은 프라임타임 에미상, 스포츠 에미상, 국제 에미상, 지역 에미상 등이 있으며, 보통은 ‘프라임타임 에미상’을 가리킨다.이번 에미상 후보 발표 때는 배우 멜리사 푸메로와 JB스무스가 진행자로 나섰다. 이날 발표에서 ‘오징어 게임’은 한국은 물론 비 영어권 드라마 최초로 에미상 드라마 시리즈 작품상(Outstanding Drama Series) 후보에 올랐다. ‘오징어 게임’과 함께 노미네이트 된 작품들로는 미국 드라마들인 HBO ‘유포리아’(euphoria) ‘베터 콜 사울’(Better Call Saul) ‘석세션’(Succession) 넷플릭스 ‘오자크’(OZARK) 애플TV ‘세브란스’(Severance) 쇼타임 ‘옐로우재킷’(Yellow jackets) 등이 있다.‘오징어 게임’에서 주인공 기훈 역을 맡았던 이정재도 에미상 드라마 시리즈 부문 남우주연상(Outstanding Lead Actor In A Drama Series) 후보로 선정됐다. 한국 배우가 이 부문에 노미네이트 된 것은 이정재가 처음이다. 이날 제이슨 베이트먼, 브라이언 콕스, 밥 오든커크, 아담 스콧, 제레미 스트롱도 이정재아 함께 드라마 시리즈 부문 남우주연상 후보에 등극했다.연출자인 황동혁 감독이 극본도 쓴 ‘오징어 게임’은 이날 극본상(Outstanding Writing For A Drama Series) 후보에도 올랐다. 또한 황동혁 감독은 드라마 시리즈 부문 감독상(Outstanding Directing For A Drama Series) 후보에도 지명됐다.‘오징어 게임’에서 오일남 역을 연기했던 오영수와 조상우 역을 소화했던 박해수 역시 나란히 드라마 시리즈 부문 남우조연상(Outstanding Supporting Actor In A Drama Series) 후보에 노미네이트 됐다. 강새벽 역의 정호연은 드라마 시리즈 부문 여우조연상(Outstanding Supporting Actress In A Drama Series) 후보로 선정됐다. 지영 역을 맡았던 이유미는 드라마 시리즈 부문 게스트 여자 배우상(Outstanding Guest Actress In A Drama Series) 후보에 명함을 내밀었다.‘오징어 게임’은 넷플릭스가 지난해 하반기 선보인 9부작 한국 드라마로 ‘종이의 집’, ‘브리저튼’, ‘기묘한 이야기’ 등 여러 유명 드라마들을 제치고 넷플릭스 TV프로그램 역대 시청 시간, 시청 가구수 순위 1위에 오르며 한국 드라마 저력과 인기를 증명한 바 있다.또한 ‘오징어게임’은 올 1월 열린 제79회 골든 글로브 시상식에서 오영수가 TV부문 남우조연상을 받았다. 지난 2월 말 펼쳐진 제28회 미국배우조합상(SAG 어워즈)에서는 TV 코미디/드라마 시리즈 스턴트 앙상블상 및 이정재와 정호연이 TV 드라마 시리즈 남녀주연상을 받는 등 총 3관왕을 차지했다.‘오징어 게임’은 3월에도 제27회 크리틱스 초이스 어워즈에서 외국어 드라마상 및 이정재가 드라마 시리즈 최우수 남자배우상을 수상하며 2개의 트로피를 거머 쥐었다.한편 에미상은 텔레비전 작품 관계자의 우수한 업적을 평가하며 미국 텔레비전 예술과학 아카데미가 주는 상이다. 제74회 에미상은 지난 6월 말 후보작 선정을 마쳤다. 미국 현지시간으로 9월12일 시상식이 열린다.(서울=뉴스1)