컴백 앞둔 방탄소년단, 7개 부문 후보 美 BMA 불참

빅히트 뮤직 © 뉴스1

보이그룹 방탄소년단(BTS)이 ‘2022 빌보드 뮤직 어워드’(BMA/이하 ‘빌보드 뮤직 어워드’)에 불참한다.9일 뉴스1 취재 결과, 방탄소년단은 미리 예정된 일정으로 인해 오는 15일(현지시간) 미국 라스베이거스 MGM 그랜드가든 아레나에서 개최되는 ‘빌보드 뮤직 어워드’에 불참하기로 했다. 오는 6월10일 새 앨범 발매를 앞둔 방탄소년단은 컴백 준비에 매진할 전망이다.방탄소년단은 이번 ‘빌보드 뮤직 어워드’ ‘톱 듀오/그룹’(Top Duo/Group), ‘톱 송 세일즈 아티스트’(Top Song Sales Artist), ‘톱 빌보드 글로벌 아티스트/미국 제외’(Top Billboard Global 아티스트/Excl. U.S), ‘톱 셀링 송’(Top Selling Song), ‘톱 빌보드 글로벌 송/미국 제외’(Top Billboard Global Song/Excl. U.S.), ‘톱 록 송’(Top Rock Song) 부문에 노미네이트됐다.특히 ‘톱 셀링 송’ 부문에는 ‘버터’(Butter)와 ‘퍼미션 투 댄스’(Permission to Dance) 등 2곡이 수상 후보에 올라 방탄소년단은 이번 시상식에서 최다 7개까지 트로피를 거머쥘 수 있게 됐다. 부문 기준(6개), 총 후보 기준(7개) 모두 방탄소년단 자체 최다 노미네이트 신기록이다. 방탄소년단은 올해 신설된 ‘톱 빌보드 글로벌 아티스트/미국 제외’와 ‘톱 빌보드 글로벌 송/미국 제외’에도 이름을 올리며 ‘21세기 팝 아이콘’의 저력을 입증했고, 콜드플레이와 협업한 ‘마이 유니버스’(My Universe)로 ‘톱 록 송’ 부문에도 처음으로 진입했다.방탄소년단은 지난 2017년 ‘톱 소셜 아티스트’를 수상하면서 ‘빌보드 뮤직 어워드’와 인연을 맺었다. 이후 ‘2019 빌보드 뮤직 어워드’에서는 ‘톱 듀오/그룹’ 상을 받았고, ‘2020 빌보드 어워드’에서는 ‘톱 소셜 아티스트’ 상을 거머쥐었다. ‘2021 빌보드 뮤직 어워드’에서는 ‘톱 셀링 송’, ‘톱 송 세일즈 아티스트’, ‘톱 듀오/그룹’, ‘톱 소셜 아티스트(Top Social Artist)’ 등 4관왕 쾌거를 달성한 바 있다. 이에 올해 시상식에서도 어떤 성과를 거둘지 관심이 집중된다. 방탄소년단은 ‘빌보드 뮤직 어워드’에서 수상시 소감은 영상으로 대신할 것으로 보인다.한편 ‘2022 빌보드 뮤직 어워드’는 오는 15일 개최된다.(서울=뉴스1)