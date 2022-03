팬과 만난 방탄소년단 “아미 있어 감동이고 설레”

10일 오후 서울 송파구 잠실주경기장에서 열리는 그룹 ‘방탄소년단’(BTS)의 ‘BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지 - 서울(PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL)’ 공연을 앞두고 팬들이 추억을 남기고 있다. 2022.3.10/뉴스1 © News1



보이그룹 방탄소년단(BTS)이 공연장을 찾아준 팬들에게 감동받았다.10일 오후 7시 서울 송파구 올림픽로 잠실종합운동장 주경기장 개최된 ‘방탄소년단 퍼미션 투 댄스 온 스테이지-서울’(BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL)에서 멤버들은 오랜만에 대면으로 만난 팬들에게 고마움을 전하며 공연을 즐겨달라고 했다.뷔는 “(지난 번에는) 객석 앞에 카메라만 두고 촬영을 했는데 이번엔 아미들이 있어서 감동이고 설렌다”라 했으며, 제이홉은 “모두가 함께 즐길 수 있는 무대를 준비했으니 누구의 눈치도 보지 않고 마음껏 즐겨달라”라고 당부했다. 슈가는 “아쉬운 점도 있겠지만 우리가 2년 만에 함께 있다는 게 중요하지 않나”라며 “너무 기다리고 설레고 긴장됐다. 함께 즐기자”라고 해 박수를 받았다. 이어 지민은 “여러분이 춥지 않도록 더 열심히 하겠다”라고 했으며, 진은 “온라인으로 보고 있는 아미들도 많은데 시간과 공간은 다르겠지만 후회 없이 즐겨달라”고 말했다. RM은 “역사에 남을 콘서트이지 않나”라고 해 분위기를 달궜으며, 정국은 “후회 남지 않도록 끝까지 즐겨달라”고 했다.국내에서 펼쳐지는 대면 콘서트는 지난 2019년 10월 ‘방탄소년단 월드투어 러브 유어셀프: 스피크 유어셀프 [더 파이널]’(BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF [THE FINAL]) 이후 2년 반 만이다. 이번 공연은 지난해 10월 온라인 콘서트와 LA 콘서트를 잇는 ‘방탄소년단 퍼미션 투 댄스 온 스테이지’(BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE) 시리즈의 일환으로, 오랜만에 서울에서 펼쳐지는 대면 콘서트인 만큼 한층 업그레이드된 버전의 공연이 펼쳐진다.“춤추는 데 허락은 필요 없어”라는 ‘퍼미션 투 댄스’ 속 메시지와 함께 방탄소년단과 팬들의 ‘만남’에 초점이 맞춰진 이번 콘서트의 핵심 관전 포인트는 곡에 담긴 메시지가 서울에서 실현되는 순간이라는 점이다. 방탄소년단은 이번 공연에서 대면 공연에서는 한 번도 보여 주지 않았던 곡, 방탄소년단이 팬분들한테 보여 주고 싶은 곡과 팬분들이 보고 싶어 할 만한 곡 등을 엄선해 선보인다.한편 방탄소년단은 10일 공연에 이어 12~13일에도 ‘방탄소년단 퍼미션 투 댄스 온 스테이지-서울’로 팬들과 만난다. 첫날과 마지막날 공연은 라이브 스트리밍으로도 만나볼 수 있다.(서울=뉴스1)