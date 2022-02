최자, 오늘 20년만에 첫 솔로 EP…개코·이적 등 지원사격

최자/아메바컬쳐 제공



다이나믹듀오 최자가 담담하고 솔직한 음악들로 채워진 첫 번째 솔로 EP로 돌아온다.최자는 25일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 솔로 EP ‘재호’를 발매하고, 타이틀곡 ‘두 왓 아이 두 (Do what I do) (Feat. 이적, Pphk)’의 뮤직비디오를 공개한다.‘재호’는 최자가 데뷔 20년 만에 정식으로 선보이는 EP 단위의 첫 솔로 앨범으로, 대한민국 힙합 그룹 다이나믹 듀오 최자의 본명이기도 하다. 담담하고 솔직한 표현으로 공감을 이끌어 내는 아티스트 본연의 모습이 앨범 곳곳에 담겨 있다.이적이 피처링에 참여한 타이틀곡 ‘두 왓 아이 두’는 현 시대를 살아가는 모든 청춘들을 응원하는 노래다. 최자와 이적은 모두가 공감할 만한 현실 이야기에 이어 ‘난 다시 일어나고 또 일어나 / 못 일어나면 난 기어가 / 못 기어가면 좀 쉬어가 / 좀 쉬더라도 I’ll be alive‘라는 후렴구로 희망의 메시지를 전한다.이밖에 에픽하이 타블로의 피처링으로 화제를 모은 ’모두가 (Feat. TABLO, dj friz)‘, 필연적인 아쉬움에 대한 ’껄무새‘, 개코와 함께 만든 최자의 자서전과 같은 곡 ’재호 (Jaeho) (Feat. 개코)‘, 지난달 선공개된 반려동물에 대한 노래 ’패밀리 (Family) (Feat. THAMA)‘까지 완성도 높은 5곡이 수록돼 있다.다양한 이야기를 담은 이번 EP를 통해 최자는 아티스트로서, 또 인간 최재호로서 그간 못다했던 삶의 고충 및 인간 관계에 대한 이야기를 풀어냈다. 특유의 담담한 듯 감성적이고 섬세한 최자표 가사가 더해져 공감을 불러일으킬 것으로 기대를 모은다.(서울=뉴스1)