한국자동차전문기자협회, 5대 신임 회장 선출
동아경제
업데이트
2026-02-25 14:16
2026년 2월 25일 14시 16분
입력
2026-02-25 14:04
2026년 2월 25일 14시 04분
정진수 기자
한국자동차전문기자협회가 5대 신임 회장을 선출했다.
협회는 지난 23일 정기총회를 열고 선거를 통해 차기 회장을 결정했다. 이번 선거에는 6명이 입후보해 역대 가장 치열한 경합이 펼쳐졌다. 이다일 오토캐스트 편집인은 2차 결선 끝에 총 30표 가운데 17표를 얻어 약 56.7%의 득표율로 과반을 확보하며 최종 당선됐다. 임기는 내달부터 2년간이다.
이 신임 회장은 “글로벌 단체와의 교류를 확대하고, 소비자 권익 증진을 위한 콘텐츠 개발을 위해 노력할 것”이라고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
