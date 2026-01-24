국힘 “이혜훈은 ‘비리 끝판왕’…국민 모독 말고 즉각 사퇴하라”

국민의힘이 24일 이혜훈 기획예산처 장관 후보자를 향해 “비리 끝판왕”이라며 “국민을 모독하지 말고 즉각 사퇴하라”고 촉구했다. 이 후보자는 전날 국회 인사청문회를 마쳤다.
국민의힘 박성훈 수석대변인은 이날 오전 논평을 통해 “이 후보자는 국민 앞에 고개를 숙여도 모자란 상황에, 해명이 아닌 궤변으로 일관하며 국민의 인내심을 시험했다”며 이같이 밝혔다.
그는 먼저 장남의 연세대 입학 관련 “‘연세대 부정입학 의혹’은 결코 묵과할 수 없는 수준”이라며 “조부의 훈장을 ‘입시 특권’으로 대물림했다면, 이는 헌법 정신을 뿌리부터 부정하는 ‘입시 농단’”이라고 했다.
부정 청약 의혹에 대해서는 “특가법상 사기 및 주택법 위반 혐의로 고발돼 경찰 수사 대상에 올랐다”고 지적했다. 또 “과거 자신의 저서에서 대부업을 ‘약탈적 금융’이라 비판해 놓고, 정작 20대 아들들은 대부 업체에 투자하고 그 과정에서 증여세를 탈루했다는 의혹까지 제기됐다”고 말했다.
박 수석대변인은 “통합이라는 미명 하에 부적격 인사를 비호하는 것은 국민에 대한 정면 도전”이라며 “이재명 대통령은 지금이라도 인사검증 실패에 대해 국민께 사과하라. 그리고 이혜훈 후보자 지명을 철회하라”고 강조했다.
국민의힘 최은석 원내수석대변인도 이날 논평을 내고 “검증은 끝났다, 남은 것은 사퇴뿐”이라고 했다. 그는 “지금 당장 후보자직을 내려놓는 것이 국민에 대한 최소한의 예의”라고 말했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
