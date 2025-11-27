메르세데스-벤츠, ‘AMG GT 4-도어 쿠페’ 공개 예고

메르세데스-AMG가 신형 ‘메르세데스-AMG GT 4-도어 쿠페’ 글로벌 앰버서더로 배우 브래드 피트를 선정하고, 조지 러셀이 참여한 라스베이거스 퍼포먼스 영상을 26일 공개했다. 내년 출시 예정인 신차는 AMG 전동화 고성능 전용 플랫폼 ‘AMG.EA’ 기반 첫 양산 모델이다.
메르세데스-AMG에 따르면 브래드 피트는 할리우드 영화 F1 더 무비 출연으로 강렬한 존재감과 퍼포먼스에 대한 열정이 브랜드 가치와 부합한다는 평가다. 메르세데스-AMG는 그를 차세대 전동화 고성능 플래그십의 상징적 인물로 내세워 글로벌 마케팅 공세를 강화할 계획이다.
이번 파트너십을 기념해 공개된 영상은 미국 라스베이거스를 배경으로 제작됐다. 영상에서 브래드 피트는 발레파킹 스탠드에서 차량을 전달하는 발레 기사가 F1 드라이버 조지 러셀임을 발견한다. 이어 러셀이 위장막을 두른 신형 AMG GT 4-도어 쿠페 프로토타입을 직접 몰며 정밀한 조작과 민첩한 퍼포먼스를 선보인다. AMG는 이를 통해 신차의 주행 성능과 전동화 기반의 새로운 주행 경험을 처음으로 암시했다.
브래드 피트는 “스크린 밖에서도 퍼포먼스를 사랑한다”며 “AMG의 새로운 여정에 함께하게 돼 기쁘다”고 말했다. 조지 러셀 역시 “라스베이거스에서 경험한 신형 AMG GT 4-도어 쿠페의 주행 퍼포먼스는 인상적이었다”며 높은 기대감을 전했다.
미하엘 쉬베 메르세데스-AMG CEO는 “브래드 피트는 새 모델이 지닌 진정성과 장인정신을 완벽히 대변한다”며 “AMG는 이번 프로젝트를 통해 퍼포먼스의 기준을 다시 쓰고자 한다”고 강조했다.
한편 신형 AMG GT 4-도어 쿠페는 세 개의 축방향 자속 모터와 직접 냉각 방식의 고성능 배터리를 적용해 지속적인 출력과 고성능을 구현할 계획이다. 이 기술은 앞서 이탈리아 나르도에서 주행 기록을 세운 ‘콘셉트 AMG GT XX’를 통해 이미 성능이 검증됐다.
