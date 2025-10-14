부산에서 ‘해상 대중교통’ 첫 걸음

부산에서 강과 바다를 이용한 대중교통 시대가 열리고 있다. 부산시는 31일까지 해상관광택시 운항사업자를 공개 모집한다고 14일 밝혔다.
사업설명회는 15일 열리며, 다음 달 11일 심사를 거쳐 우선협상대상자를 선정할 계획이다. 선정된 사업자는 이르면 내년 하반기(7~12월)에 50인승 이하의 환경친화적 선박 6척 이상을 투입해 부산 대표 관광지인 해운대~수영강~광안리를 왕복 운항하게 된다. 시는 이들 지역에 승선장을 조성하고, 해상관광택시를 대중교통 수단으로 정착시킨다는 방침이다.
현재 부산에서 관광 목적의 유람선은 운항되지만 해상 대중교통 수단은 없다. 앞서 시는 2020년 해상택시·버스를 도입하기로 하고 공모했으나 사업자 선정에 난항을 겪었다. 2022년에도 남항, 송도, 영도 등 원도심 권역에 해상관광택시 사업자를 선정했지만 해당 업체가 사업을 중도 포기해 좌초됐다. 시 관계자는 “해상택시는 해운대와 광안리 간 이동 시간을 기존 약 30분에서 10분으로 크게 단축할 수 있어 관광객 등 수요도 클 것”이라고 말했다.
이와 함께 내년 3월부터는 수륙양용 버스가 부산 앞바다에서 정식 운행에 들어갈 예정이다.
이 버스는 육상에서는 시속 최대 100km, 수상에서는 시속 18.5km로 운행할 수 있으며 광안대교와 광안리 해변로, 수영강변로를 운행한다. 버스에는 차량 조향장치와 선박용 조타장치가 함께 장착돼 있고 운전석 정면에는 버스 핸들, 오른쪽에는 선박용 조종기구가 배치돼 있다.