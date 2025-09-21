中 경쟁 돌파구 되나…LG이노텍, 베트남 신공장 본격 가동

LG이노텍이 베트남 하이퐁의 카메라모듈 신공장인 V3 건설을 완료하고 가동을 시작했다고 21일 밝혔다. 갈수록 치열해지는 중국 업체와의 경쟁에서 돌파구가 될 것으로 기대된다.
하이퐁 생산법인은 LG이노텍이 2016년 9월 설립해 운영한 스마트폰용 카메라모듈 공장이다. LG이노텍은 이후 2023년 7월 V3 공장 증설에 나섰고 10억 달러(약 1조3000억 원)를 투자했다. V3 신공장 연면적은 15만㎡로 축구장 20개 크기다. LG이노텍은 “V3 신공장 증설로 카메라 모듈 생산능력(CAPA)이 기존 대비 2배 이상으로 확대됐다”며 “고객사의 대규모 물량을 안정적으로 공급할 수 있는 탄탄한 글로벌 생산망 구축을 완성했다”고 밝혔다.
LG이노텍은 생산지 이원화 전략에 따라 한국 내 구미, 파주 공장에서는 고부가 신제품 개발 및 생산을, 베트남 생산법인에서는 범용 제품 개발 및 생산을 전담할 방침이다.
LG이노텍은 애플에 납품하는 카메라 모듈을 놓고 중국, 대만 업체들과 경쟁하고 있다. 그동안 LG이노텍이 주요 공급업체였지만 중국 코웰, 대만 폭스콘 물량이 늘고 있다. 여기에 중국 서니옵티컬 등 추가 경쟁자들도 나타났다. 이로 인한 애플의 단가 인하 압박 강도가 높아지고 있다. LG이노텍 카메라모듈 부문을 맡고 있는 광학솔루션사업부의 올 2분기(4~6월) 매출은 3조527억 원으로 전년 동기 대비 17.1% 감소했다. 애플의 아이폰 수요가 둔화되고 중국 부품사와의 경쟁이 심화된 탓으로 분석된다.
문혁수 LG이노텍 대표는 “베트남 V3 공장 증설로 카메라 모듈 사업의 수익성은 점차 개선될 것”이라며 “차별적 고객가치를 제공해 글로벌 카메라 모듈 1위 입지를 확고히 하겠다”고 말했다.