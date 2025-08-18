충남도, 보령에 ‘수산물 산지 거점유통센터’ 건립

충남도는 2027년까지 보령시에 수산물 산지 거점유통센터(FPC)를 건립한다고 18일 밝혔다. 최근 도는 해양수산부 주관 공모에 선정되면서 국비 18억 원을 확보했다.
도는 국비와 함께 총 60억 원을 투입해 2027년까지 보령시 요암동 6612㎡(약 2000평) 부지에 충남 대표 수산물인 해삼과 꽃게, 김 등을 활용한 종합 가공·유통센터를 건립할 예정이다. 센터는 산지 수산물을 체계적으로 수집·가공해 부가가치를 창출하고, 비효율적인 유통구조를 개선하는 거점시설로 활용될 전망이다.
주요 시설은 현대적인 가공공장과 건조기, 분쇄기, 세척기, 금속검출기 등 첨단 가공설비 등이다. 자동화된 포장라인과 대규모 저장창고도 구축해 대량 처리 능력을 확보한다는 방침이다. 또 기존 계절·품목별 가공 한계 극복, 연중 안정적인 가공 체계 확립, 다른 지역과 차별화되는 고부가가치 수산가공품 개발, 안정적인 판매망 구축 등을 통해 수산업 전반의 경쟁력을 높일 계획이다.
도는 센터가 산지 인근이면서도 주요 고속도로 나들목 근처에 자리 잡은 만큼 원료 수산물 신선도 유지는 물론 완제품 운송 효율성도 크게 개선될 것으로 기대한다.
정병우 도 어촌산업과장은 “단순한 시설 확충을 넘어 충남 수산물의 브랜드 가치 향상과 생산부터 유통까지 전 과정의 경쟁력을 한층 강화하는 전환점이 될 것”이라며 “도내 어업인들과 수산 가공·유통 관련 기업이 함께 성장할 수 있는 상생구조를 만들어가는 데 적극 지원하겠다”고 말했다.
