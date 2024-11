‘SM·카카오 합작’ 英 디어 앨리스, 오피셜 차트 정상…데뷔 전 화력

디어앨리스/사진 제공=Guy Levy, BBC

카카오엔터테인먼트와 SM엔터테인먼트(이하 SM) 북미통합법인이 선보인 첫 영국 보이그룹 디어 앨리스(dearALICE)가 지난 1일 발매한 OST 앨범이 발매 첫 주 영국 오피셜 사운드트랙 앨범 차트(UK Official Soundtrack Albums Chart) 1위에 올랐다(2024년 11월 1일~7일 기준).총 6곡이 수록된 OST 앨범이 발매되자마자 영국 현지에서 뜨거운 관심을 받으며, 올해 이들이 선보일 정식 데뷔 앨범과 앞으로의 활동에 대해서도 더욱 기대가 높아지고 있다.지난 9월까지 영국 BBC One과 BBC iPlayer에서 방영, ITV스튜디오가 국제 배급을 담당한 TV시리즈의 성공적 종영을 기념해 글로벌 전역에서 동시 발매됐다.특히 타이틀곡 ‘베스트 데이 오브 아우어 라이브스’(Best Day of Our Lives)는 에드 시런의 히트곡 작곡자인 스티브 맥(Steve Mac)과 영국 출신 싱어송라이터 톰 그레넌(Tom Grennan) 등이 작곡과 프로듀싱에 참여해 곡의 경쾌하고 밝은 에너지와 긍정적인 메시지가 디어 앨리스 멤버들과 완벽한 조화를 이뤘다는 평가를 받았다.디어 앨리스는 이번 앨범 발매를 기념해 영국 대표 방송 프로그램에서 첫 라이브 무대를 공개, 영국 전역을 사로잡으며 높은 관심을 더하고 있다.(서울=뉴스1)