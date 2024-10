“욕심냈다” 박재범, 8년 작업물 집약…최강 무기 R&B 컴백

[]

박재범/모어비전 제공

박재범/모어비전 제공

박재범은 8일 오후 3시 서울 강남구에 위치한 청담씨네시티에서 정규 6집 ‘더 원 유 원티드’(THE ONE YOU WANTED) 발매 기념 음감회를 열었다.이날 박재범은 “8년동안 작업한 곡을 이번 앨범에 담았다”라며 “11곡은 이전에 발표했던 곡들이고 여기에 9곡은 새롭게 담아서 발매하게 됐다, 사랑해줬으면 좋겠다”라고 말문을 열었다.이번 앨범은 지난 2019년 선보인 ‘더 로드 레스 트레블드’(The Road Less Traveled) 이후 약 5년 반 만에 발표하는 정규앨범이다. 지난 2017년 ‘한국대중음악상’에서 ‘올해의 음악인상’, ‘최우수 알앤비&소울 음반상’을 수상한 2016년작 ‘에브리씽 유 원티드’(EVERYTHING YOU WANTED) 앨범 이후 8년 만에 선보이는 가장 박재범다운 R&B 앨범이기도 하다.박재범은 ‘김미 어 미닛’, ‘메이데이’(Mayday), ‘피스 오브 헤븐’(Piece Of Heaven) 등 트리플 타이틀곡을 비롯한 신곡 9곡과 기존에 발매된 11곡까지 총 20개 트랙을 채우며 박재범표 R&B의 진수를 선보일 예정이다.박재범은 타이틀 곡 중에 하나인 ‘메이데이’를 소개하며 “사람들이 들었을 때 가장 박재범같다고 느끼는 곡일 것”이라며 “내 목소리나 음악 스타일이 익숙할텐데, 임팩트 없다고 느끼는 곡일 수 있겠지만 오래 남을 수 있는 클래식한 나의 곡이 됐으면 한다”고 말했다. 이어 “많은 가수들이 오래될수록 유행이나 올드해지는 것에 예민해진다”라며 “그래도 나는 그만큼 내 음악에 자부심 있고 자신감이 있다, 그래서 7년 전 작업한 곡을 지금 내는 것이다”라고 말했다.이날 박재범은 섹시 퍼포먼스에 대한 강한 인상에 대한 질문도 받았다. 박재범은 곧장 “고민이 많다”라며 “많은 분들이 내가 공연할 때 노출하는 것도 일부 기대하고, 노출을 하지 않은 공연이 악플의 계기가 될 수도 있다는 것을 알고 있다”고 말했다.그러면서 “섹시한 퍼포먼스가 즐거움을 드릴 수 있는 것 중 하나지 거기에 의존하고 싶지 않다”라며 “내가 수많은 곡을 냈지만 여전히 대중은 ‘몸매’ 무대에 가장 폭발적인 반응을 보여준다, 그러나 나는 자극적으로만 남고 싶지 않다, 그걸 계기로 내 음악에 유입됐으면 하는 마음”이라고 덧붙였다.한편 박재범은 이날 오후 6시 신보를 공개한다.(서울=뉴스1)