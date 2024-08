사진=잭 로빈슨 SNS

일본 스포츠 전문 매체 ‘히가시스포웹’은 1일 ‘한국의 항의로 호주 스타 선수가 ‘욱일기 서프보드’ 사용 철회’라는 제목의 기사에서 “욱일기 서프보드를 둘러싸고 물밑에서 일어난 소동은 물의를 일으킬 것 같다”고 전했다.보도에 따르면 지난달 25일 호주 서핑보드 대표팀 선수인 잭 로빈슨은 자신의 SNS 계정에 욱일기 문양의 보드 사진을 올리면서 “2일 남았다. AI에게 영감을 받은 보드(2days to go. boards inspired by AI)”라는 글을 게재했다.한국 대표팀 송민 감독은 대한체육회에 이 내용을 전달했고, 체육회는 호주올림픽위원회에 정식 항의해 욱일기 보드를 사용하지 않겠다는 답변을 받아냈다.파리올림픽 개막에 앞서 국제올림픽위원회(IOC)에 “욱일기 응원을 막아 달라”는 요청 메일을 보내는 등 국제 스포츠 행사에서의 욱일기 퇴출에 앞장서 온 서경덕 성신여대 교수는 “이번 일은 올림픽 경기 전에 조치를 취했다는 점에서 의미가 깊다”고 평했다.송치훈 동아닷컴 기자 sch53@donga.com