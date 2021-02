더 거세진 산불, 원인은 ‘지구 사막화’[이원주의 날飛]

2021년 2월 21일 오후 4시 경 경북 안동시 임동면에서 발생한 산불 현장. 사람과 차가 다니는 도로까지 불길이 번진 것을 볼 수 있습니다. 독자 김영한 씨 제공



● 말라가는 지구

1981~2010년 서울의 평균습도. 현재는 약 64%이지만 기상청이 조만간 발표할 1991~2020년 평년값은 61~62%대로 떨어질 것으로 예상됩니다. 자료: 기상청.

서울의 연 평균 습도를 한 화면에 그린 그래프. 1970년대 이전과 이후의 습도값이 분명한 차이가 있다는 사실을 알 수 있습니다. 자료: 기상청

봄철의 습도 감소는 특히 심각합니다. 4월의 상대습도는 연평균보다 약 30% 빠르게 감소하고 있습니다. 자료: 기상청



습도가 감소하는 추세는 우리나라뿐만이 아니라 전세계적인 추세임을 확인할 수 있습니다. 자료: Trends in continental temperature and humidity directly linked to ocean warming, 미국국립과학원보 게재, 2018.

● 왜 건조해지나

상대습도가 일정하게 유지되려면 기온이 올라갈수록 기하급수적으로 많은 수증기가 필요합니다.

1880년 이후 매년 지구의 월별 온도를 한 화면에 그린 그래프. 맨 위쪽 까만 점으로 연결된 선이 2019년의 기온입니다. 자료: 미우주항공국, 미해양대기청

기온이 올라가면서 수증기량도 함께 증가하지만 상대습도를 유지하기에는 모자란다는 사실을 보여주는 그래프. 자료: Trends in continental temperature and humidity directly linked to ocean warming, 미국국립과학원보 게재, 2018.

●무엇이 나빠지나



상대습도가 낮아지면 가장 먼저 식물이 말라죽는 부작용이 나타날 수 있습니다. 한라산 정상 인근의 구상나무가 말라죽어있는 모습(2015년). 동아일보DB



수증기가 온실효과를 일으키는 주범 중 하나임을 지적한 기후변화에 관한 정부간 협의체(IPCC)의 보고서.

식물의 생장이 감소 또는 증가하는 영역을 표시한 지도. 붉은 색 부분이 식물 생장이 저하되고있는 지역을 의미합니다. 자료: Increased Atmospheric vapor pressure dificit reduces global vegitation growth, 미국과학진흥회 Science Advances 게재, 2019

○VPD란?! 특정 온도의 포화수증기압에서 실제 수증기압을 뺀 값입니다. 이 값이 클수록 공기가 건조하다는 뜻입니다. 두 값을 나눈 상대습도와 비슷한 개념이라고 이해하셔도 큰 무리는 없습니다. VPD가 클수록 건조하고, 상대습도는 낮아집니다.

광합성 과정 모식도. 빛과 물(습도), 이산화탄소 중 하나만 없어도 광합성은 일어나지 않고, 산소가 만들어질 수도 없습니다.

지구온난화가 현재 수준으로 계속 심각해질 경우를 가정해 전 세계 토양의 수분 변화를 조사한 서울대 정수종 교수·주재원 연구원의 연구 결과. 붉은 색이 강할수록 수분 부족이 심각해질 것이라는 의미입니다. 자료: Emergence of significant soil moisture depletion in the near future, 영국물리학회 IOP publishing 게재, 2020



전지구적 이산화탄소량 증가가 북극의 지구온난화를 가속시킨다는 연구 결과를 발표한 포항공대 국종성 교수·박소원 연구원의 논문. 극지방(지도 맨 위쪽)의 붉은 색이 강할수록 온난화가 심각하다는 의미입니다. 자료: The intensification of Arctic warming as a result of CO2 physiological forcing, 네이처커뮤니케이션즈 게재, 2020

●식물은 말라죽고 산불은 오래 갈 거야

아마존 열대우림 지역의 태양에너지는 계속 증가하고 강수량은 감소한다는 사실을 보여주는 연구 결과. 자료: A recent Systematic increase in Vapor Pressure Dificit over Tropical South America, 네이처 Scientific reports 게재, 2019

아마존에 대형 산불이 계속해서 발생하고 있다는 내용을 다룬 동아일보 2019년 기사.



2010년대 산불 발생 건수 통계. 2014년 이후 급격하게 산불 건수가 증가했다는 사실을 알 수 있습니다. 자료: 산림청 산불통계연보