아리아나 그란데, 약혼 반지 공개…남친은 부동산 중개업자

아리아나 그란데 SNS © 뉴스1

세계적 팝스타 아리아나 그란데(27)가 약혼을 발표했다.20일(현지시간) CNN, 빌보드 등 미국 주요 매체들은 “아리아나 그란데가 이날 인스타그램에 ‘forever n then some’이라는 문구와 함께 남자친구와 포옹하고 있는 모습과 반지를 착용한 모습이 담긴 사진 등을 공개하며 약혼을 알렸다”고 보도했다.보도에 따르면 아리아나 그란데의 약혼자는 달튼 고메즈이며, 그는 로스앤젤레스의 부동산 중개업자다.두 사람의 관계는 지난 5월 저스틴 비버, 아리아나 그란데가 함께한 노래 ‘스턱 위드 유’(Stuck with U)를 발표하면서 공개됐다. 이 곡의 뮤직비디오 말미에는 아리아나 그란데와 달튼 고메즈가 함께 춤을 추는 모습이 담기기도 했다.피플지는 두 사람이 올해 초부터 데이트를 시작했다고 전하기도 했다.한편 아리아나 그란데는 지난 10월 ‘포지션스’를 발표했고, 21일 넷플릭스를 통해 자신의 월드 투어 비하인드를 담은 영화 ‘익스큐스미, 아이 러브 유’(Excuse me, I love you)를 공개한다.(서울=뉴스1)