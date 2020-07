전 CDC 국장 4명 “트럼프처럼 과학을 정치화한 대통령 없어”

미국 보건행정의 최일선 기관인 질병통제예방센터(CDC)의 전직 수장 4명이 전문가들의 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나 19) 가이드라인을 무시 또는 폄하하고, 과학을 경시하는 도널드 트럼프 대통령을 공개적으로 비판했다. 역대 미국 대통령들 중 트럼프처럼 과학을 정치화하는 사람은 없었다며, 코로나 19 팬데믹 상황에서 전문가들이 실종돼버리는 상황에 깊은 우려를 제기했다.톰 프리든, 제프리 코플란, 데이비드 새처, 리처드 배서 전 CDC 국장들은 14일(현지시간)자 워싱턴포스트(WP)에 ‘우리는 CDC를 이끌었다. 트럼프처럼 과학을 정치화한 대통령은 없었다(We ran the CDC. No president ever politicized its science the way Trump has)’란 제목의 글을 공동으로 기고했다.이들은 “미국은 아이들을 학교로 돌려 보내고, 우리 모두가 안전하게 직장에 복귀할 수있도록 만드는 엄청난 임무를 시작하고 있는데, 보건 전문가들은 두 가지 적들에 직면하고 있다. 하나는 코로나 19이고, 또하나는 CDC를 훼손하는 정치지도자들이다”라고 지적했다.이들은 학교 재개교에 관한 CDC 가이드라인을 둘러싼 최근 논란을 지적하면서 “가이드라인이 수정되는 것은 드믄 일이 아니지만, 정부는 계속해서 CDC의 권고와 역할에 대해 공개적으로 의문을 제기하고 있다”고 밝혔다. 또 “지난 일요일 벳시 디보스 교육부 장관은 CDC의 가이드라인을 신속한 학교재개교를 방해하는 장애물로 규정했다”고 비판했다.그러면서 “CDC가 가이드라인을 바꾸는 유일한 이유는 새로운 정보와 새로운 과학이 제기됐기 때문이며, 정치 때문은 아니다”고 못박았다.이들은 “지난 15년 이상 동안 공화당과 민주당 정부에서 우리 4명은 CDC를 이끌었다. 우리가 일하는 동안 정치가 과학적 증거에 대한 해석을 바꾸게 만든 적은 한번도 없었다”고 강조했다.필자들은 “지난 수십년간 CDC는 HIV(인체면역결핍바이러스), 지카, 에볼라 등 치명적인 질병에 맞서 싸우는 전문가 수천명의 보금자리였다”며 “CDC의 가이드라인을 폄하한 끔찍한 효과가 바로 (코로나 19) 확진자와 사망자의 급격한 증가”라고 지적했다.또 “중국은 미국 보다 훨씬 더 인구가 많고, 우리와 똑같은 (코로나 확산) 억제 도구들을 가지고 있는데도 (미국 보다) 확진자 수가 훨씬 적다”며 “슬프게도 우리는 (코로나19) 바이러스를 통제하기는 커녕 반대 상황”이라고 토로했다.이들은 “과학적 전문지식을 뒤엎어버리면서 팬데믹과 싸우려는 것은 눈을 가리고 싸우는 셈”이라며 “학교를 얼마나 빨리 안전하게 여느냐는 CDC 보건 전문가들의 어드바이스를 얼마나 신속하게 잘 지키느냐에 따라 결정된다”고 호소했다.그러면서 “(코로나 19) 대응을 가이드하는데 있어 CDC에게 적절한 역할을 주는게 아직은 늦지 않았다”며 “하지만 시간이 계속 가고 있다”고 안타까움을 드러냈다. ?[서울=뉴시스]