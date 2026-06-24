비만약, 식욕만 잡는 게 아니었다…‘폭력성 감소’ 가능성

비만·당뇨 치료제로 쓰이는 GLP-1 계열 약물이 체중 감량뿐 아니라 폭력성까지 낮출 수 있다는 연구 결과가 나왔다.
미국 뉴욕포스트는 최근 학술지 크리미놀로지(Criminology)에 실린 연구를 인용해 이같이 보도했다.
보도에 따르면 일반적으로 충동성이 높고 음주량이 많을수록 신체적 싸움이나 흉기를 이용한 위협, 강도 등 폭력적 행동으로 이어질 가능성이 커지지만 GLP-1 약물을 복용하는 사람들에게서는 이런 상관관계가 상대적으로 약하게 나타났다.
연구를 이끈 다니엘 C. 세멘자는 “GLP-1 복용자는 술을 마시거나 충동적으로 행동하더라도 상황이 폭력으로 번질 가능성이 더 낮았다”고 설명했다.
연구진은 그 배경으로 GLP-1이 뇌의 보상 체계와 충동 조절, 스트레스 반응에 영향을 미친다는 점에 주목했다. 도파민은 음식, 쇼핑, 도박, 약물 등 쾌감을 주는 행동 뒤에 분비되며 반복 행동을 유도하는데, 공격성 역시 도파민과 관련이 있는 것으로 알려져 있다. GLP-1 약물은 이러한 도파민 급증을 완화해 충동적이거나 공격적인 행동을 줄이는 데 도움을 줄 수 있다는 것이다.
또한 GLP-1은 시상하부를 통한 스트레스 조절에도 관여해 이른바 ‘투쟁-도피 반응’을 완화할 가능성이 제기된다. 실제로 일부 연구에서는 GLP-1이 ADHD 증상과 우울감, 중독 행동 완화에도 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 결과가 보고된 바 있다.
다만 이번 연구는 특정 시점의 집단을 비교한 방식이어서 약물 복용과 폭력성 감소 사이의 직접적인 인과관계를 확정하기는 어렵다는 한계가 있다. 연구진은 향후 장기 추적 연구를 통해 GLP-1 약물이 실제로 공격성과 폭력 행동을 줄이는 데 어떤 역할을 하는지 추가 검증이 필요하다고 밝혔다.
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