[광진구] “‘광진쇼룸’에서 봉제품 홍보해보세요”

광진구(구청장 김경호)가 관내 봉제업체의 브랜드 인지도를 높이고 지속적인 판로 확대를 지원하기 위해 온라인 홍보 게시판 ‘광진쇼룸’을 신설·운영한다.
이번 사업은 최근 구청 로비에서 열린 봉제품 판매전 ‘광진, 봉제를 만나다’의 성과를 온라인으로 이어가기 위해 마련됐다. 구는 오프라인 행사에 그치지 않고 봉제품을 상시 홍보할 수 있는 온라인 플랫폼을 구축해 지역 봉제산업 활성화와 업체 경쟁력 강화를 지원할 계획이다.
광진쇼룸은 ‘광진구 봉제산업종합지원센터’ 홈페이지 내 전용 게시판으로 운영된다. 업체별 대표 제품 이미지를 중심으로 구성해 소비자들이 제품과 브랜드를 직관적으로 확인할 수 있도록 했으며 업체의 특징과 브랜드 정체성도 한눈에 파악할 수 있도록 구성했다.
참여 대상은 기존 판매전에 참여한 업체뿐만 아니라 광진구 소재 봉제업체 전체다. 게시판에는 업체 소개, 대표 제품, 소재지, SNS 및 판매처 링크 등 소비자들이 구매에 필요한 다양한 정보를 제공한다.
소비자는 게시판을 통해 제품 구매는 물론 맞춤 제작과 주문 생산 상담도 가능하다. 판매처 연결 주소를 이용하거나 센터 전화 및 게시판 댓글을 통해 업체와 손쉽게 연결될 수 있다. 센터는 지속적인 게시물 관리와 정보 업데이트를 통해 온라인에서도 지역 봉제업체의 홍보와 판로 개척을 적극 지원할 계획이다.
김경호 광진구청장은 “이번 광진쇼룸 구축을 통해 관내 봉제업체들이 소비자와 쉽게 연결되고 제품을 홍보할 수 있게 됐다”며 “온라인 홍보 플랫폼이 지역 봉제산업에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 되길 바란다”고 말했다.
한편 광진구는 2023년부터 광진구 봉제산업종합지원센터를 운영하며 봉제 장비 지원, 일감 연계, 교육 프로그램 운영, 공간 대여 등 다양한 지원 사업을 펴고 있다.
안소희 기자 ash0303@donga.com
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