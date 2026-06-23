[구로구] 허허벌판이던 구일역 인근 땅, ‘주민쉼터’로 변신

구로구(구청장 장인홍)가 구일역 인근 철도변 유휴지를 주민을 위한 녹지공간으로 새롭게 조성했다.
대상지는 구로동 644-15 일대 구일역 철도변 녹지대이며 규모는 4600m2다. 이곳은 국가철도공단 소유 국유지로 구는 2025년 3월 31일 공단과 철도 유휴지 활용 협약을 체결하고 사업을 추진해 왔다. 이번 사업에는 구비 5억5000만 원과 특별교부금 10억 원을 합쳐 총 15억5000만 원이 투입됐다.
구로구는 어린이부터 어르신까지 다양한 연령대가 이용할 수 있도록 놀이, 운동, 휴식 공간을 고루 배치했다. 어린이 놀이공간을 비롯해 순환 산책로, 배드민턴장, 운동시설 등을 조성했으며 야외 테이블, 파고라, 등의자, 앉음벽 등을 설치해 주민들이 산책과 운동, 휴식을 함께 즐길 수 있도록 했다. 또한 이팝나무 등 교목 107주, 자산홍 등 관목 3900주, 초화 1만2000본을 식재해 철도변 경관을 개선하고 계절감을 더했다.
구는 지난해 1월 추진 계획을 수립한 뒤 2월부터 4월까지 실시설계용역을 진행했다. 이후 8월 주민설명회를 거쳐 9월 공사에 착수했으며 지난 5월 22일 공사를 마쳤다.
장인홍 구로구청장은 “구일역 철도변 녹지대는 활용도가 낮았던 철도 유휴지를 주민 생활공간으로 바꾼 사례”라며 “주민들이 가까운 곳에서 산책과 운동, 휴식을 즐길 수 있도록 생활권 녹지공간을 지속적으로 확충해 나가겠다”고 말했다.
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