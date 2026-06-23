[관악구] 신림5구역 재개발 시행… 대신자산신탁 지정 고시

관악구(구청장 박준희)가 지난 4일 서원동 일대 노후 주거 환경을 획기적으로 개선할 신림5구역 주택 정비형 재개발사업의 사업 시행자로 ‘대신자산신탁 주식회사’를 지정 고시했다.
구는 신청서와 관계 서류를 검토한 결과 해당 신탁업자가 ‘도시 및 주거환경정비법’에 따른 법정 지정 요건과 토지 등 소유자, 토지 면적 동의 요건을 모두 충족해 시행자로 결정했다. 사업 시행자 지정 최종 동의율은 토지 등 소유자 기준 75.85%, 토지 면적 기준 64.07%로 집계됐다. 이에 따라 지난 2022년 서울시 신속통합기획 주택재개발사업 후보지로 선정된 신림5구역은 올해 2월 정비구역으로 지정된 지 약 3개월 만에 사업 시행자 지정까지 완료하며 속도를 높였다.
신림5구역 사업 대상지는 서원동 412번지 일대 약 16만9000㎡ 규모의 구릉지 형태 주거지다. 구역 내 노후 주택은 향후 지하 3층∼지상 34층, 25개 동, 총 3973가구(임대주택 624가구 포함)의 대단지로 탈바꿈할 예정이다. 특히 신림5구역은 신림선 서원역 부근에 있는 역세권이자 별빛내린천과 삼성산을 품은 자연환경 등 우수한 입지 여건을 두루 갖췄다. 아울러 60m 높낮이 차의 자연 지형을 활용, 주변 경관과 어우러지는 ‘테라스 단지’와 저층부 가로를 따라 늘어선 ‘연도형 상가’ 등을 조화롭게 배치해 지역을 대표하는 친환경 주거 단지로 거듭날 것으로 기대된다.
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