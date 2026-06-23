色다른 시선으로… 필름카메라 들고 5km 달렸다

7979 서울 러닝크루 ‘팔레트런’
건강한 목요일 저녁을 위해 서울 시민들과 함께 달리고 있는 ‘7979 서울 러닝크루’가 지난달 30일 스페셜 세션 ‘팔레트런(Palette Run)’을 개최하며 참가자들에게 색다른 러닝 경험을 선사했다.
특정 색상의 간판-건축물 찍어
카메라 수거 후 사진 현상까지
이번 행사는 최근 SNS를 중심으로 인기를 얻고 있는 ‘컬러 헌팅’ 콘텐츠에서 아이디어를 얻어 기획됐다. 컬러 헌팅은 하나의 색상을 정한 뒤 일상 속에서 해당 색이 담긴 풍경이나 시설물, 사물 등을 촬영해 공유하는 활동으로 감각적인 사진과 개성 있는 기록 방식으로 젊은 세대의 관심을 받고 있다.
이날 참가자들은 먼저 5km 러닝을 함께 진행한 뒤 주최측이 제공한 일회용 필름 카메라를 받아 자신이 선택한 색상을 찾아 나섰다. 참가자들은 거리 곳곳을 걸으며 특정 색상이 담긴 간판, 건축물, 자연 풍경 등을 촬영하며 평소 지나치기 쉬웠던 서울의 다양한 모습을 새로운 시각으로 기록했다.
행사에 사용된 필름 카메라는 촬영 후 현장에서 반납했다. 수거된 필름은 전문 사진관에서 현상 작업을 거친 뒤 참가자들에게 전달했다. 디지털 사진에 익숙한 참가자들은 필름 특유의 질감과 예측할 수 없는 결과물을 기다리는 과정 자체를 하나의 즐거움으로 받아들였다.
행사 종료 후에는 참가자들이 촬영한 사진을 SNS에 공유하는 온라인 이벤트도 진행됐다. 주최측은 지정된 해시태그와 함께 사진을 게시한 참가자 중 일부에게 경품을 제공할 계획이다.
10월 말까지 계속될 7979 서울 러닝크루 소식은 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다. 사전 신청은 동마클럽 홈페이지 혹은 서울시 공공서비스예약 홈페이지를 통해서도 가능하고 현장 신청도 할 수 있다. 참가비는 무료다.
황서현 기자 fanfare2@donga.com
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