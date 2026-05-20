“투명 페트병 가져오면 종량제봉투로”…강서구, 재활용 교환사업 확대

앞으로 서울 강서구에서 투명 페트병을 모아 종량제봉투로 교환할 수 있게 된다. 구는 자원 절약과 환경 보호를 위해 기존 종이팩·폐건전지 교환 사업에 투명 페트병을 추가하는 재활용 교환 사업을 추진한다고 20일 밝혔다.
투명 페트병은 이물질 없이 분리배출될 경우 새 페트병이나 의류, 가방 등에 쓰이는 고품질 재생 원료로 활용할 수 있어 재활용 가치가 높은 자원으로 꼽힌다. 이에 따라 구는 투명 페트병을 종량제봉투로 교환해주는 생활 밀착형 혜택을 마련했다.
주민들은 사용한 투명 페트병을 모아 가까운 동주민센터에 가져가면 된다. 재활용 효율을 높이기 위해 내용물 비우기와 라벨 제거, 압착 후 뚜껑 닫기 등 올바른 분리배출 기준을 지켜야 한다.
투명 페트병 1kg당 음식물 종량제봉투(3L) 1장 또는 일반 종량제봉투(10L) 2장으로 교환할 수 있고, 1인당 하루 최대 4kg까지 가능하다. 기존 종이팩·폐건전지 교환 사업도 계속 운영된다. 종이팩 2kg은 화장지 1롤, 폐건전지 0.5kg은 새 건전지 2개로 교환할 수 있으며 종량제봉투로도 받을 수 있다. 강서구는 “준비된 보상품이 소진될 경우 사업이 조기 종료될 수 있어 방문 전 확인이 필요하다”고 설명했다.
최효정 기자 hyoehyoe22@donga.com
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