“박동준상 도전할 ‘대구경북 패션 디자이너’ 찾아요”

올해는 지역 인재만 지원 가능
사단법인 박동준기념사업회는 다음 달 16일까지 제7회 박동준상 패션 부문 응모를 받는다.
자사 브랜드를 보유하고 박동준 선생(1951∼2019)의 패션 철학과 문화, 예술 정신을 계승 발전시킬 수 있는 대구 경북 지역 패션 디자이너는 지원할 수 있다. 그동안 국내 모든 디자이너가 대상이었지만, 올해는 지역으로 한정했다. 수도권 등보다 상대적으로 지원이 부족한 대구 경북 창작자의 지속 가능한 활동을 응원하기 위해서다. 대상자는 신청서와 브랜드 소개서, 활동 계획서, 최근 사진 및 영상 모음 등을 e메일로 제출하면 된다.
다음 달 말 1차 서류 적격 심사와 5월 전문가 실물 평가를 거쳐 6월 중순 최종 수상자를 발표할 예정이다. 심사 배점은 작품성 30점, 디자인 30점, 가능성 30점, 활동성 10점이다. 수상자에게 상금 2000만 원과 상패를 준다. 향후 전시회 또는 패션쇼 기회도 얻는다. 시상식은 11월경 열릴 예정이다. 자세한 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있다.
박동준 선생은 1972년 ‘코코 박동준’을 열고 1973년 첫 개인 패션쇼를 개최한 이래 40여 년 동안 국내 패션계를 대표하며 왕성한 활동을 펼쳤다.
박동준상은 그가 생전에 보여준 패션, 문화, 예술에 대한 사랑과 봉사하는 삶을 실천한 정신을 후대에 알리기 위해 2020년 제정했다. 매년 패션과 미술 부문을 번갈아 가며 시상했다가 2024년부터 동시에 열고 있다.
