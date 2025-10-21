캄보디아 시하누크빌서 韓남성 숨진채 발견

캄보디아 대규모 범죄조직이 밀집된 시하누크빌에서 한국인이 또 사망했다.
외교부는 20일(현지시간) 오후 8시 캄보디아 시하누크빌 한 호텔 객실에서 50대 후반 한국인 남성이 사망한채 발견됐다고 21일 밝혔다.
외교부는 현지 경찰이 한국 교민회장을 통해 대사관에 이를 알렸고 대사관은 우선 해당 교민회장에게 현장 확인을 요청했다고 전했다. 이에 교민 회장은 현장에서 사망자의 여권 및 유서로 추정되는 메모, 휴대폰 등 확인했다고 외교부는 전했다.
대사관 관계자는 “사망 사실을 전달받은 직후 영사를 현장에 보냈고 앞으로 유가족 통지와 장례 지원, 현지 당국의 신속한 조사 요청 등 영사조력을 제공해 나갈 것”이라고 했다.
시하누크빌은 캄보디아 내 한국 국민을 대상으로 한 취업사기, 감금 피해 신고가 가장 많이 접수된 지역이다. 외교부는 이달 16일부터 이 지역에 대한 여행경보를 3단계 출국 권고로 상향 조정했다.
시하누크빌 외에 캄폿주 보코산 지역, 바벳시, 포이펫시도 여행 금지 지역으로 지정됐다. 보코산은 올 8월 20대 한국인 대학생이 숨진 채 발견된 곳이다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0