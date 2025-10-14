여진구, 손편지로 입대 소식 전해…“더 단단해져 돌아오겠다”

배우 여진구가 자필 편지를 통해 팬들에게 입대 소식을 직접 전했다. 팬들은 아쉬움 속에서도 “더 깊어진 연기력으로 돌아오겠다”는 그의 약속에 응원을 보냈다.
● 여진구, 손편지로 전한 진심…“새로운 경험 할 시간”
여진구는 최근 데뷔 20주년 아시아 팬미팅 투어 ‘블랭크 스페이스(Blank Space)’ 공연에서 팬들에게 직접 작성한 편지를 나눠주며 입대 소식을 전했다.
편지에서 그는 “이 편지를 쓰고 있는 지금, 마음속에는 감사함과 설렘, 그리고 아쉬움이 교차하고 있다”며 “잠시 여러분 곁을 떠나 새로운 경험을 하게 될 시간이 다가왔다”고 말했다.
● “작품 보며 기다려 달라…건강하게 돌아오겠다”
여진구는 “입대 전 마지막으로 팬들과 얼굴을 마주하며 웃고 이야기할 수 있었던 모든 순간이 소중한 추억으로 남을 것”이라며 “배우로서 한결같이 저를 지켜봐 주시고 응원해 주신 여러분들의 따뜻한 사랑과 응원 덕분에 지치지 않고 앞으로 나아갈 수 있었다”고 팬들에게 감사를 전했다.
이어 “잠시 여러분과 떨어져 있는 동안 저는 더욱 단단하고 성숙한 사람이 되어 돌아오겠다. 몸도 마음도 더욱 건강하게, 그리고 더 깊어진 연기력으로 여러분 앞에 서겠다고 약속하겠다”고 다짐했다.
또 여진구는 팬들을 향해 “그동안 모두 건강하시고, 밥 잘 먹으면서 행복하게 지내시길 바란다”며 “여러분에게는 ‘여진구’를 추억할 수 있는 30편의 드라마와 20편의 영화가 있지 않나. 그 작품들을 정주행하며 기다려 주시면 감사하겠다”고 전했다.
그는 마지막으로 “사랑한다”며 팬들에게 따뜻한 인사를 남겼다.
● 아역에서 믿고 보는 배우로…20년 연기 인생의 한 페이지
1997년생인 여진구는 2005년 영화 ‘새드 무비’로 데뷔했다. 이후 드라마 ‘해를 품은 달’, ‘왕이 된 남자’, ‘호텔 델루나’, ‘괴물’ 등에서 깊이 있는 연기를 선보이며 ‘믿고 보는 배우’로 성장했다.
최근에는 티빙 예능 ‘대탈출: 더 스토리’에 합류하며 연기와 예능을 넘나드는 다채로운 행보를 이어가고 있다.
올해 데뷔 20주년을 맞은 그는 아시아 팬미팅 투어 ‘블랭크 스페이스’를 통해 자카르타, 도쿄, 오사카, 청두, 상하이, 타이베이 등에서 팬들을 만나고 있다. 오는 11월 1일 서울 스카이아트홀에서 아시아 투어를 마무리할 예정이다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
