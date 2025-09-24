다음 주부터 밤 공급량 4배-대추 18배 확대

산림청 추석 성수품 최대 30% 할인
산림청은 추석을 앞두고 안정적인 성수품 수급을 위해 밤과 대추 공급량을 확대한다고 23일 밝혔다.
내달 18일까지 숲길-임도 한시개방
추석 2주 전부터 밤은 평소보다 4배, 대추는 18배 공급량을 늘리고, 물가 안정과 수급 조절을 위해 임산물 가격 동향과 수급 상황을 매일 점검할 계획이다. 다음 달 15일까지는 소비 촉진 행사도 진행한다. 산림조합중앙회의 임산물 쇼핑몰 ‘푸른장터’에서는 정상가의 10∼30% 할인 행사를 진행하고, 네이버스토어와 우체국 쇼핑몰 등에서도 지리적표시 등록품 등 임산물 브랜드관을 열어 10∼30% 할인 판매를 한다.
임산물 판매장이 설치된 지역 산림조합 9곳에서는 최대 40% 할인 행사가 열린다. 산림조합 대전사무소에서도 임산물 직거래 장터를 운영해 밤, 대추, 도라지, 고사리 등을 30% 할인된 가격에 판매한다.
27일부터 다음 달 18일까지는 귀향객 편의를 위해 국가와 지방자치단체가 관리하는 숲길과 임도를 한시적으로 개방한다. 이번에 개방되는 임도 길이는 전국 27개 국유림관리소에서 관리하는 9095km와 226개 시군구에서 관리하는 1만7690km다. 임도 개방은 각 기관 상황에 맞춰 탄력적으로 운영되며, 올해 7월 집중호우 등으로 지반이 약해 통행이 불편한 임도는 개방하지 않는다.
김태영 기자 live@donga.com
