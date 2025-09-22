동아일보

골목-산사태… 부산 안전 취약지 가상세계서 체험

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정

시 ‘1365 트윈부산’ 플랫폼 선보여

부산시는 가상 세계에서 안전 서비스를 체험할 수 있는 ‘1365 트윈부산’을 선보인다고 21일 밝혔다.

1365 트윈부산은 골목길, 보행 환경, 재난 취약지 등의 정보를 3차원 공간 정보로 시각화한 플랫폼이다. 시가 주관하고 한국국토정보공사, 부산정보산업진흥원 등 7개 기관·기업이 제작에 참여했다.

우선 시는 부산진구를 시범 대상지로 선정하고 지난해 1차 사업을 통해 △폐쇄회로(CC)TV 정보 조회 △보행환경 위험지도 △산사태 취약지 분석 △정비사업 지정요건 분석을 완료했다.

CCTV 정보 조회 서비스를 이용하면 부산진구의 CCTV 위치와 관리 정보를 확인할 수 있고, 원하는 곳에 가상 CCTV를 설치하는 체험이 가능하다. 보행환경 위험지도는 보호구역, 교통사고 및 교통안전시설 취약지 정보 등을 담고 있다. 산사태 취약지 분석 서비스는 72시간 내 산사태 위험도를 단계별로 제공한다. 정비사업 지정요건 분석은 부산진구 내 도로 현황과 주택 과밀지역 등을 확인할 수 있는 서비스다.

시는 올해 2차 사업을 통해 도심 공기 질 관리 등 3개 서비스를 추가 개발한 뒤 12월 선보일 예정이다. 시 관계자는 “1365 트윈부산은 1년, 365일 내내 디지털트윈 기술로 시민들의 안전한 생활을 돕는다는 의미를 담고 있다”며 “부산진구에 행정·시민 체감형 디지털트윈 서비스를 집약·연계하고 플랫폼 기능을 고도화해 나머지 15개 구군으로 확산시킬 계획”이라고 말했다.

#부산시#1365 트윈부산#디지털트윈#안전 서비스#부산진구#CCTV 정보
강성명 기자 smkang@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스