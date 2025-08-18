AI캠퍼스-동아일보, ‘동아 MX SCHOOL’ 1기 교육생 모집

AI캠퍼스와 동아일보는 고용노동부가 추진하는 ‘K-디지털트레이닝 첨단산업 디지털 선도기업 아카데미’ 사업의 일환으로 ‘동아 엠엑스 스쿨(MX SCHOOL)’ 1기 교육생을 모집한다고 18일 밝혔다.
동아 엠엑스 스쿨은 비전공자와 미디어·프로그래밍 관련 경험이 없는 취업준비생들도 취업에 필요한 미래 핵심 기술을 바탕으로 디지털 실무 역량을 높일 수 있는 과정이다. 교육은 총 960시간으로 구성된다. 데이터와 AI 융합 미디어 혁신 과정에서는 동아미디어그룹 현업 멘토와 함께하는 프로젝트, 인사이트워크숍, 종사자 특강, 동아일보 현장 경험 등 현업 실무진과 함께하는 다양한 프로그램이 진행될 예정이다. IT 자격증 응시 지원 및 실무 환경과 유사한 프로젝트 환경 등의 교육 혜택도 제공된다.
교육은 전액 무료로 진행되며 우수 수료생을 대상으로 동아미디어그룹 인턴십 우대 혜택이 제공된다. 1기 교육은 오는 9월 23일부터 3월 27일까지 AI캠퍼스 광주CGI센터에서 오프라인으로 진행된다. 참여를 희망하는 교육생은 동아 엠엑스 스쿨 공식 홈페이지에서 신청할 수 있다. 역량 및 면접 평가를 거쳐 최종 합격자가 발표될 예정이다.
댓글 0