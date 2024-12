가위바위보 내기해 장애학생 바다 빠뜨려 숨지게 한 20대

광주고법 제1형사부(재판장 박정훈)는 19일 폭행치사죄로 1심에서 징역 4년을 선고 받은 A 씨(20)에 대한 원심을 파기하되 원심과 동일한 형량을 선고했다.A 씨는 지난 2월 1일 오후 11시 24분경 고등학생 B 군(16), 중학생 C 양(14)과 함께 전남 목포 북항 선착장 부잔교에서 지적장애를 겪는 장애인 특수학교 학생 D 군(18)을 바다에 빠트려 살해한 혐의로 재판에 넘겨졌다.A 씨는 입수를 거부하는 D 군을 강제로 밀어 4m 깊이 바다로 떨어지게 했고, B 군은 입수를 거부하는 D 군이 달아나지 못하도록 붙잡은 혐의를 받는다. C 양은 이들의 행동을 휴대전화로 촬영하면서 말리지 않은 혐의를 받았다. A 씨가 강제로 밀어 바다에 빠진 D 군은 끝내 숨졌다.1심 재판 과정에서 B 군과 C 양은 공동폭행, 공동폭행 방조 혐의로 변경돼 광주가정법원 소년부로 송치됐다. 1심 재판부는 A 씨에게 살인의 고의성이 없던 것으로 보고 살인 혐의 대신 폭행치사죄를 적용해 징역 4년을 선고했다.1심 재판부는 “피고인들이 피해자를 억지로 부두에 데리고 간 것으로 보이지 않는다”면서 “다만 유형력을 행사해 피해자를 강제로 바다에 강제 입수시켰고 당시 수온이나 수심 등에 비춰보면 피해자가 익사할 위험이 있음은 예견할 수 있었을 것”이라고 판시했다.항소심 재판부는 “원심이 적시한 양형조건 등을 모두 고려할 때 징역 4년의 선고는 적정하다”고 밝혔다.