NYT “한국, 반려견에게서 정 찾는다…가장 외로운 나라 중 하나”

울산 반려동물 문화축제가 열린 4일 남구 태화강 둔치에서 강아지들이 산책을 하고 있다. 2018.11.4/뉴스1

12일(현지 시간) NYT는 ‘세계에서 가장 외로운 나라 중 하나, 반려견에게서 동반자를 찾는다(One of the World’s Loneliest Countries Finds Companionship in Dogs)’는 제목의 기사에서 한국의 반려견 문화를 다뤘다.NYT는 “얼마 전까지만 해도 한국은 개를 식용으로 사육하는 전통으로 인해 전 세계 언론의 헤드라인을 장식하고, 동물권 단체의 분노를 불러일으켰다”며 “하지만 최근 몇 년 동안 한국 사람들은 반려동물, 특히 개를 키우는 데 열광하고 있다”고 전했다.농림축산식품부에 따르면, 반려동물을 기르는 국내 가구는 2012년 364만 가구에서 2022년 602만 가구로 늘어났다. NYT는 “한국 정부 추산에 따르면 현재 한국의 4가구 중 1가구는 반려동물을 키우고 있다”고 했다.결혼이나 출산 계획이 없는 심나정 씨(34)는 NYT에 “진돗개 ‘리암’은 제게 자식 같은 존재”라고 했다. 심 씨는 “엄마가 저를 사랑했던 것처럼 리암을 위해 가장 신선한 닭가슴살을 남겨두고, 나는 냉장고에 있는 오래된 음식을 먹는다”고 했다. 심 씨의 어머니 박영선 씨(66)는 많은 여성이 아이를 낳지 않는 것을 안타깝게 생각하지만, 리암을 손자로 받아들이게 됐다고 했다.NYT는 이같은 반려견 붐이 한국 도시의 풍경을 바꿔 놓았다고 전했다. 매체는 “한국의 출산율이 세계 최저 수준으로 떨어지면서 산부인과는 사라지는 추세지만, 동물 병원이나 상점은 보편화됐다”며 “공원이나 동네에서 유아차에 반려견을 태우고 다니는 모습은 흔해졌다”고 전했다. 이커머스 업계에 따르면 지난해 처음으로 반려견을 태우는 ‘개모차’ 판매량이 유아차를 넘어섰다. 반려견 장례 서비스, 반려견 동반 여행도 늘어나고 있다.