“거지XX 자식까지 배달해라”…벤츠 차주가 배달원에게 욕설 모욕 [e글e글]

배달원에게 욕설을 퍼붓는 벤츠 차주. 유튜브 채널 ‘한문철TV’ 영상 캡처

골목을 빠져나가려는 배달원. 유튜브 채널 ‘한문철TV’ 영상 캡처

골목길을 나가던 오토바이 배달원에게 모욕적인 언사를 뱉은 고급 외제차 운전자가 포착됐다.교통 관련 유튜브 채널 ‘한문철TV’에는 지난 16일 ‘배달 오토바이에게 모욕적인 욕설을 내뱉던 벤츠 운전자’라는 제목의 영상이 올라왔다.제보자 A 씨는 “내년 결혼을 앞둔 예비 신부다. 예비 신랑은 현재 배달 대행업체에서 일하고 있다. 이번 일은 사고만큼이나 억울하고 화나는 일이다. 예비 신랑이 배달 가는 도중 골목길에서 주행하고 있었다. 이때 전방에서 고급세단 차량이 진입했다. 예비 신랑은 서행하며 차량을 피해 주행했다. 그러나 운전자가 대뜸 욕설을 하기 시작하더니 차에서 내려 모욕적인 말을 했다”고 전했다.차주 C 씨는 “X발놈아 천천히 다녀. 거기서 그렇게 세게 튀어나오면 어떡하려고 그래”라고 말했다. 이에 B 씨는 “왜 욕이에요 아저씨”라고 물었다.그러자 C 씨는 차에서 내리더니 “뭐라고? 살살 다니라고 XX놈아 그러면”이라며 언성을 높였다. B 씨가 "살살 다녀요. 좋게 말하면 되지 왜 욕을 하냐고요"라고 묻자 C 씨는 “놀랐잖아 XX 놈아”라며 계속 욕설을 퍼부었다.B 씨가 “당신만 놀랐어요?”라고 하자 C 씨는 “이 XX 놈아 네가 세게 달렸으니 너는 놀라도 되지. 너 이러다 박으면 나한테 해달라고 할 거 아니냐”라고 말했다.B 씨가 30㎞ 속도였다고 항변했지만 C 씨는 “30㎞가 약한 거냐. 여기서 30㎞면 약한 거냐고”라며 “미친 XX. 오토바이 니들은 눈깔 막 X발. 막 파. 법만 없으면 XX놈들 그냥 밀어버렸으면 좋겠다 진짜”라고 폭언했다.C 씨는 이후에도 “평생 배달이나 해 처먹고 살아 이 XX야. 거지 같은 XX들. XX 놈들. 니들 같은 XX들 때문에 사회 발전이 없어. XX 놈들아”라며 “내가 배달시키면 니들 그 돈 갖고 처먹고 살잖아. 네 자식까지 배달이나 해 처먹고 살아”라며 모욕적인 말을 했다.A 씨는 “예비 신랑이 1년 넘게 배달 대행을 하면서도 이런 일은 처음이라 너무 화가 난다. 경찰서 방문하니 모욕죄도 성립 안 된다고 한다. 예비 신랑은 정신적으로 많이 힘들어하고 있다”라고 호소했다.한문철 변호사는 이같은 제보에 “제가 지금까지 본 영상 중 제일 저질인 사람이다. 상대의 입이 시궁창인 거다. 상대를 형사적으로 처벌할 수는 없다. 이런 경우는 처음 본다”며 혀를 찼다.해당 사연을 들은 누리꾼들은 “오토바이 운전자분 인성이 좋으시네요”, “차량 운전자가 열등감이 심한 것 같다”, “벤츠 운전자 모욕죄, 협박죄로 고소하라”, “말하는 거 보니깐 조폭 같다” 등의 반응을 보였다.최재호 동아닷컴 기자 cjh1225@donga.com