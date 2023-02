‘서울 마이 소울’ vs ‘서울 포 유’…서울 브랜드 결선투표 시작

서울시가 I·SEOUL·U(아이서울유)를 대체할 브랜드 최종 후보군을 선정하고 결선 투표를 진행한다고 14일 밝혔다.지난 조사 결과 전체 1위는 Seoul, my soul(서울 마이 소울), 2위는 Seoul for you(서울 포 유)로, 최종 9641표 차이(총 투표 수의 2.4%)로 나타났다.Seoul, my soul은 상대적으로 외국인 대상 득표율(44.2%)이 높은 반면 Seoul for you는 내국인들에게 상대적으로 많은 표(38%)를 받았다.시는 1, 2위 표차가 총투표수의 2.4%에 불과하고, 해외와 국내 선호 슬로건이 달라 추가적인 의견수렴 절차가 필요하다고 판단해 최종 결선투표를 실시하기로 했다.결선투표는 15일부터 3월16일까지 총 30일간 내외국인 대상 온라인으로 실시하며, 포털에서 ‘서울’을 검색하거나 시 누리집을 통해 참여가 가능하다.이번에는 득표 현황을 투표화면에서 매일(2~3회) 공개해 결과가 공유될 수 있도록 했으며, 슬로건 선정 이후에는 별도 디자인 작업을 거쳐 최종 브랜드를 발표할 계획이다.시는 총 8092명의 투표 참여자에게 과자쿠폰, 해치 신년선물세트 등 매주 소정의 경품을 지급할 예정이다.최원석 서울시 홍보기획관은 “신규 브랜드 개발과 관련해 시민들의 다양한 의견을 수렴하기 위해 많은 노력을 기울이고 있다”면서 “새로운 브랜드의 역사적인 탄생을 위해 이번 최종 결선투표에도 시민 여러분들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.[서울=뉴시스]