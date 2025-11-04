‘北 외교 원로’ 김영남 사망…평창올림픽때 대표단 이끌어

김정은 조문…국장 진행
김일성·김정일·김정은 3대에 걸쳐 활동한 북한 외교 원로 김영남 전 최고인민회의 상임위원장이 3일 사망했다.
북한 노동당 기관지 노동신문은 4일 “영광스러운 우리 당과 국가의 강화 발전사에 특출한 공적을 남긴 노세대 혁명가인 김영남 동지가 97살을 일기로 고귀한 생을 마치였다”며 김영남 전 최고인민회의 상임위원장이 전날 사망했다고 전했다. 사인은 암성중독에 의한 다장기 부전이다.
김정은 북한 노동당 총비서는 이날 오전 1시 당과 정부 주요 간부들과 함께 김 전 상임위원장의 시신이 안치된 평양시 보통강구역 서장회관을 찾아 조문하고 화환을 전하며 애도했다.
장례는 국장으로 치러진다. 국가장의위원회에는 김 위원장을 비롯해 박태성 내각총리, 최룡해 최고인민회의 상임위원장, 조용원·박정천·조춘룡·김덕훈 당 중앙위원회 비서, 최선희 외무상, 노광철 국방상 등 고위 간부들이 이름을 올렸다. 조문은 4일 오전 9시부터 오후 7시까지이며, 발인은 5일 오전 9시다.
신문은 김 전 상임위원장에 대해 “자주, 평화, 친선을 기본 이념으로 하는 국가의 대외정책을 철저히 구현하기 위함에 모든 지혜와 정력을 기울이던 나날에 동지는 공화국의 대외관계 영역을 확대하고 사회주의 건설에 유리한 환경을 마련하는 데 크게 기여하였다”고 평했다.
김 전 상임위원장은 김일성·김정일·김정은 3대에 걸쳐 북한 외교 분야에서 중책을 맡아온 인사다. 2018년 2월 평창 동계올림픽 당시에는 김 총비서의 여동생인 김여정 부부장 등 북한 고위급 대표단을 이끌고 한국을 찾았다. 당시 김 전 상임위원장은 개막식 남북 선수단 공동입장을 지켜보며 눈물을 흘리기도 했다.
