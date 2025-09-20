동아일보

李대통령, 송영길 북콘서트에 축전 "다양한 시각-목소리 중요"

송영길 대표 페이스북
송영길 대표 페이스북
이재명 대통령이 더불어민주당 대표를 지낸 송영길 소나무당 대표의 북콘서트에 축전을 보내 “한 국가의 정치와 사회를 깊이 이해하기 위해서는 다양한 시각과 목소리를 접하는 것이 중요하다”고 했다고 송 대표가 20일 밝혔다.

송 대표는 이날 페이스북에 올린 글에서 “어제(19일) ‘민주당을 떠나며’ 서울 북콘서트를 잘 마쳤다”며 “이 대통령께서 북콘서트를 위해 축전을 보내주셨다”며 축전 전문을 공개했다.

송 대표에 따르면 이 대통령은 축전에서 “북콘서트를 진심으로 축하드린다”고 말문을 열었다. 이어 “송 대표님께서는 어려운 여건 속에서도 털시 개버드 미국 하원의원의 ‘For Love of Country’를 우리 말로 옮기는 데 많은 노력을 기울여 주셨다”며 “그 열정과 노고가 더욱 빛나도록 더 많은 독자가 이 책을 통해 현대 민주주의 사회의 고민에 대해 다각적으로 사유하는 시간을 갖게 되기를 바란다”고 했다.

또한 이 대통령은 “오늘 북콘서트가 미국의 사회·정치·외교·안보 등 다양한 분야에 대한 이해를 높이고 우리 정치를 되돌아보는 뜻깊은 계기가 되기를 바란다”며 “책이 나오기까지 애쓰신 송 대표님과 출판사 관계자 여러분께 격려의 인사를 전한다. 자리에 함께하신 분들께서도 건강과 행복이 함께하길 기대한다”고 했다고 송 대표는 전했다.

송 대표는 북콘서트에 대해 “많은 분들이 함께해 주셔서 감회가 깊었다”며 “행사 내내 감옥에서 시간을 쪼개 사전을 찾고 책을 번역하던 때가 떠올랐다. 제 개인의 수고를 넘어 이 책이 민주주의를 반성적으로 사유하고 한반도 평화 체제 구축을 위한 이 대통령과 트럼프 대통령의 케미와 접점을 찾는 계기가 되기를 바라는 마음이 더욱 간절해진다”고 했다.

그러면서 송 대표는 “마침 이 대통령께서 북콘서트를 위해 축전을 보내 주셔서 그 뜻이 더욱 깊게 다가왔다”며 “이 글을 통해 대통령께 감사의 마음을 전한다”고 했다.

송 대표는 불법 정치자금 수수 혐의로 재판에 넘겨져 올 1월 1심에서 징역 2년을 선고받고 법정 구속됐다. 송 대표가 받는 혐의는 2021년 5월 민주당 대표 경선을 앞두고 현역 의원들에게 300만 원짜리 돈봉투 20개 등 총 6650만 원을 살포하는 데 관여한 혐의 등이다. 이후 송 대표는 6월 보석으로 풀려나 불구속 상태로 재판을 받게 됐다.

이 대통령이 대통령 당선 직전 국회의원 지역구인 인천 계양은 송 대표의 지역구였다. 송 대표가 서울시장 보궐선거 출마를 위해 사퇴하자 이 대통령이 해당 지역 보궐선거에 나서 당선됐다.

