잊혀서는 안되는 6·25[정전 70년, 끝나지 않은 6·25]

시리즈를 진행하면서 각 장의 뒤에 참고문헌을 소개했다. 6·25 전쟁의 이해에 도움이 될만한 주요 문헌을 분야별로 소개한다.



◇ 6·25 전쟁의 정책 결정자, 지휘관, 직접 참관자가 쓴 자서전 회고록

백선엽 지음, 『군과 나』, 시대정신, 2009.

백선엽 지음, 유광종 정리, 『백선엽의 6·25 전쟁 징비록』 1〜3권, 책밭, 2020.

신화봉 지음, 『휴전선이 열리는 날』, 한국논단, 1993.

이승만 구술, 프란체스카 지음, 조혜자 옮김. 『프란체스카의 난중일기』, 기파랑, 2010.

정일권 지음, 『전쟁과 휴전- 6·25 비록 정일권 회고록』, 동아일보사, 1986.

정일권 지음, 『정일권 회고록』, 고려서적 광명출판사, 1996.



더글러스 맥아더 지음, 『맥아더 회고록』, 2권, 일신서적, 1993.

딘 애치슨, 『Present at the Creation』, Norton & Company Inc., 1969.

마거릿 히긴스 지음, 이현표 옮김, 『자유를 위한 희생』, 코러스, 2009.

마크 W. 클라크 지음, 김형섭 옮김, 『다뉴브강에서 압록강까지』, 국제문화출판공사, 1981.

매슈 B. 리지웨이 지음, 박권영 옮김, 『리지웨이의 한국전쟁』, 플래닛미디어, 2023.

에드워드 L. 로우니 지음, 정수영 옮김, 『운명의 1도』, 후아이엠, 2014.

터너 조이 지음, 김홍열 옮김, 『공산주의자는 어떻게 협상하는가』, 한국해양전략연구소, 2003.

펑더화이(彭德懷) 지음, 이영민 옮김, 『나, 펑더화이에 대해 쓰다』, 앨피, 2018.

해리 S. 트루먼 지음, 손세일 옮김, 『시련과 희망의 세월-트루먼 회고록』 하, 지문각, 1968.

훙쉐즈(洪學智) 지음, 홍인표 옮김, 『중국이 본 한국전쟁』, 한국학술정보, 2008.



◇ 6·25를 학술적이고 논쟁적으로 분석하기보다 대중적인 이해를 돕기 위한 책



김계동 지음, 『한국전쟁 불가피한 선택이었나』, 명인문화사, 2014.

김철수 지음, 『그 때는 전쟁, 지금은 휴전 6·25』, 플래닛미디어, 2017.

남도현 지금, 『6·25, 끝나지 않은 전쟁』, 플래닛미디어, 2010.

남시욱 지음, 『6·25 전쟁과 미국』, 청미디어, 2015.

남정욱 지음, 『밴플리트 대한민국의 영원한 동반자』, 백년동안, 2014.

이상호 지음, 『맥아더와 한국전쟁』, 푸른역사, 2012.



데이비드 핼버스탬 지음, 정윤미 이은진 옮김, 『콜디스트 윈터』, 살림, 2009.

리처드 손튼 지음, 권영근 권율 옮김, 『강대국 국제정치와 한반도』, 한국국방연구원, 2020.

마틴 러스 지음, 임상균 옮김, 『브레이크 아웃』, 나남, 2004.

로이 E. 애플먼 지음, 허빈 옮김, 『장진호 동쪽-4일 낮 5일 밤의 비록』, 다트앤, 2013.

바브 드러리 & 톰 클라빈 지음, 배대균 옮김, 『장진호 전투』, 진한엠앤비, 2017.

스탠리 웨인트라웁 지음, 송승종 옮김, 『장진호 전투와 흥남 철수작전』, 북코리아, 2015.

시어도어 리드 페렌바크 지음, 최필영 윤상용 옮김, 『이런 전쟁』, 플래닛미디어, 2019.

윌링엄 R. 맨체스터 지음, 박광호 옮김, 『맥아더 2』, 미래사, 2016.

윌리엄 T. 와이블러드 엮음, 문관현 등 옮김, 『조지 E. 스트레이트마이어 장군의 한국전쟁 일기』, 플래닛미디어, 2011.

조셉 굴든 지음, 김병조 발췌 번역, 『한국전쟁 비화』, 청문각, 2002.



데이빗 쑤이(徐澤榮) 지음, 한국전략문제연구소 옮김. 『中國의 6·25 戰爭 參戰』, 한국전략문제연구소, 2011.

선즈화(沈志華) 지음, 김동길 옮김, 『조선 전쟁의 재탐구』, 도서출판 선인, 2014.