김은혜 홍보수석. 2022.12.28 뉴스1



대통령실은 3일 “한미 양국은 북핵 대응을 위해 미국 보유 핵 전력 자산의 운용에 관한 정보의 공유, 공동 기획, 이에 따른 공동 실행 방안을 논의하고 있다”고 밝혔다.김은혜 대통령실 홍보수석은 이날 서면 브리핑을 통해 조 바이든 미국 대통령이 한국과 합동 핵 훈련에 대해 논의하고 있지 않다고 밝힌 것과 관련해 이같이 말했다.김 수석은 “바이든 대통령의 발언은 로이터 기자가 거두절미하고 ‘핵전쟁 연습을 하고 있는지’ 물으니 당연히 ‘No’라고 답할 수밖에 없는 것”이라며 “Joint nuclear exercise(핵 전쟁 연습)은 핵 보유국들 사이에 가능한 용어”라고 설명했다.바이든 미 대통령은 2일(현지시간) 백악관 기자단으로부터 ‘지금 한국과 공동 핵 연습에 대해 논의하고 있느냐(Are you discussing joint nuclear exercises with South Korea right now?)’는 질문을 받고 “아니다(No)”라고 답했다.앞서 윤석열 대통령은 2일 보도된 조선일보와의 신년 인터뷰에서 “핵무기는 미국 것이지만 정보 공유와 계획, 훈련을 한미가 공동으로 해야 한다. 미국도 상당히 긍정적인 입장”이라고 밝힌 바 있다.김혜린 동아닷컴 기자 sinnala8@donga.com