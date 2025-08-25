박사된 강원래 “K팝 연습생 문제점 파고들어”

그룹 ‘클론’ 활동 1세대 한류스타
2000년 오토바이 사고 하반신 마비
자신의 경험 바탕 연습생 심층분석
“K팝 성장의 이면, 관심 가졌으면”
“가요계가 지금까지 걸어온 길을 정리하고, 앞으로 나아가야 할 방향을 제시하는 것. 그게 K팝 선배 가수로서 제가 해야 할 일이라고 생각했어요.”
그룹 ‘클론’으로 활동하며 1세대 한류스타로 인기를 누렸던 강원래 씨(56)가 교육학 박사가 됐다. 강 씨는 19일 서울 서대문구 명지대 인문캠퍼스에서 열린 학위수여식에서 논문 ‘K팝 아이돌 연습생 양성 체계의 문제점과 개선 방안’으로 일반대학원 교육학 박사 학위를 받았다. 청소년 지도학 전공이다.
강 씨는 24일 동아일보와의 전화 인터뷰에서 “박사 과정을 시작한 지 5년 만”이라며 “논문에 오타가 나는 악몽을 여러 번 꿨다. 아직은 더 많이 공부해야 한다고 느낀다”고 말했다.
그의 박사 논문은 자신의 가요계 경험을 살려 K팝 아이돌 시스템에 대해 다뤘다. 전현직 아이돌 연습생 9명과 산업계 관계자 3명을 심층 면접하고 분석했다. 논문은 연습생 훈련이 신체적·정신적으로 어떤 영향을 미치고 있는지, 데뷔 후에도 여러 갈등이 빚어지는지 등을 지적했다. 개선 방안으로는 ‘기획사 자체적으로 연습생의 생활, 교육 등 전반적 성장을 지원하는 규정을 확립할 것’ ‘미국, 일본의 사례처럼 연습생 인권 보호 및 지원에 관한 법적 기준을 마련할 것’ 등을 제시했다.
강 씨는 이러한 논문을 쓰게 된 배경에 대해 “K팝의 화려한 성장 이면에 놓인 문제점들에 사람들이 관심 갖길 바라는 마음이 컸다”고 설명했다.
“저는 운 좋게도 지금 같은 연습생 시스템을 거치지 않았어요. 춤이 좋아 열심히 하다 보니 무대에 올랐고, 어느 날 댄스계 유행을 주도하는 가수가 됐죠. 하지만 오늘날 K팝 연습생들은 끊임없이 유행을 좇으려 애쓰면서도 기약이 없고, 안전망조차 없어 어려움을 겪고 있는 걸 짚고 싶었습니다.”
강 씨는 1996년 가수 구준엽과 댄스 듀오 ‘클론’으로 데뷔해 ‘꿍따리 샤바라’ ‘초련’ 등 히트곡을 내며 국내외에서 큰 인기를 누렸다. 하지만 2000년 오토바이 사고로 하반신 마비 판정을 받았다. 2003년 가수 김송 씨와 결혼해 슬하에 아들 한 명을 두고 있다. 2020년 명지대 대학원에서 K팝 안무를 연구한 논문으로 교육학 석사 학위를 취득했으며, 이듬해 한국 댄스음악 100년사를 정리한 책 ‘더 댄스’를 펴내기도 했다.
그는 앞으로 “K팝 안무에 대한 연구도 이어갈 계획”이라고 밝혔다. K팝 가수뿐 아니라 안무가, 댄서들도 자유롭게 꿈을 펼칠 수 있길 바라는 마음에서다.
“과거에 제가 안무를 맡은 음반이 엄청나게 팔렸어도, 안무 저작권료는 받지 못했습니다. 달랑 안무비로 50만 원 받은 게 전부인 적도 있었죠. 1980, 90년대 한국 댄스음악 발전사와 안무 저작권의 필요성 등을 꾸준히 연구해 논문과 저서로 정리할 계획입니다.”
