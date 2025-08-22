BTS 정국 솔로곡 ‘세븐’, K팝 첫 스포티파이 25억회 재생

방탄소년단(BTS) 정국(사진)의 솔로곡 ‘세븐(Seven)’이 세계 최대 음원 플랫폼인 스포티파이 25억 회 재생 기록을 세웠다.
21일 BTS 소속사 빅히트뮤직에 따르면 스포티파이에서 K팝 노래가 스트리밍 25억 회를 달성한 건 ‘세븐’이 처음이다. 이 노래는 따뜻한 어쿠스틱 기타와 UK개러지(1990년대 초 영국에서 인기를 끈 전자음악) 장르의 리듬이 어우러진 곡으로, 사랑하는 사람과 일주일 내내 함께하고 싶다는 마음을 표현했다.
‘세븐’은 2023년 7월 발매 당시 빌보드 메인 싱글 차트인 ‘핫 100’에 1위로 진입했다. 스포티파이 역사상 가장 짧은 기간인 108일 만에 스트리밍 10억 회를 달성했다. 현재도 빌보드의 또 다른 차트인 ‘글로벌 200’과 ‘글로벌(미국 제외)’ 차트에서 각각 108주, 109주째 순위에 머물고 있다.
정국은 솔로 곡들의 누적 스트리밍이 94억 회를 넘어서기도 했다. K팝 솔로 가수 가운데 가장 많은 스트리밍 기록이다. 2023년 11월 발매된 첫 솔로 정규 앨범 ‘골든(GOLDEN)’은 누적 재생 수 60억 회 돌파를 앞두고 있다.
사지원 기자 4g1@donga.com
