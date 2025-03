생생병원, 병원장으로 척추내시경 권위자 조정기 교수 초빙

생생병원 척추센터 조정기 병원장

생생병원이 척추내시경 수술의 권위자 신경외과 전문의 조정기 교수를 병원장으로 초빙해 척추센터를 강화한다고 밝혔다.조 교수는 1981년 가톨릭대학교 의과대학 졸업 후 가톨릭대학교 여의도 성모병원 신경외과서 전공의를 거쳐 전임강사, 조교수, 부교수, 교수직을 역임했다. 조 교수는 지난 2011년 각 분야의 학문적 업적이 뛰어난 인물을 선정하는 세계 3대 인명사전 마르퀴즈 후즈 후(Marquis Who’s Who in the World)에 등재된 바 있다.조 교수는 이후 △가톨릭대학교 여의도 성모병원 척추센터 소장 △대한척추신경외과학회 회장 △양방향내시경연구회 회장 △대한척추신경외과학회 회장 △대한노인신경외과학회 부회장 등을 역임하며 척추 신경외과 분야를 이끌어 나갔다.

국내 의과대학에서 척추내시경 수술을 가장 먼저 도입하며 최소침습 수술에 앞장서 온 조 교수는 “척추질환으로 병원을 찾는 경우 이미 통증이 커져 생활이 힘든 경우가 많다”며 “생생병원과 함께하며 불필요하게 느껴졌던 대기시간을 줄이고 환자에게 세계 최고 수준의 최소 침습 척추 수술을 신속하게 제공하는 것이 목표”라고 포부를 밝혔다.