[부고]심기숙 별세 外

◇심기숙 씨(고 김진호 전 합참의장 부인) 별세·김상우 주식회사 팀에이스 대표 도희 씨 모친상·정유석 All In One Inc. 대표 장모상·서은경 리틀캘리 대표 시모상=5일 서울아산병원, 발인 7일 오전 7시 40분 02-3010-2000◇김영순 씨 별세·정영철 씨 부인상·은주 은이 은아 건성 건수 씨 모친상·박상건 데일리스포츠한국 사장 최찬식 씨 장모상=5일 전북 진안군의료원, 발인 7일 오전 8시 40분 063-430-7070◇민예기 씨 별세·조웅천 프로야구 두산 베어스 코치 장모상=5일 경기 김포시 마송장례식장, 발인 7일 오전 8시 30분 031-988-2277◇박정욱 씨 별세·효일 프로야구 KIA 타이거즈 코치 부친상=4일 대구 수성요양병원, 발인 7일 오전 8시 30분 053-766-4444◇박종섭 씨 별세·영호 동아일보 서목동독자센터 사장 부친상=2일 이대서울병원, 발인 6일 오전 6시 30분 02-6986-4440◇이홍자 씨 별세·이의호 조선일보 편집부 차장대우 장호(자영업) 은희(자영업) 씨 모친상=5일 광주 천지장례식장, 발인 7일 오전 8시 062-527-1000