'No!'를 배워야 하는 이유[지나영의 마음처방]

※ 지나영 미국 존스홉킨스의대 소아정신과 교수는 2020년 10월 유튜브 채널 ‘닥터지하고’를 개설해 정신건강 정보와 명상법 등을 소개하고 있다. 7월 기준 채널의 구독자 수는 약 19만 7000명이다. 에세이 ‘마음이 흐르는 대로’와 육아서 ‘세상에서 가장 쉬운 본질육아’의 저자이기도 하다.



포모(FOMO)란 ‘Fear of Missing Out(놓치는 것에 대한 두려움)’의 약자다. 자신만 새로운 정보나 경험 등에서 제외되고 뒤처지는 것 같은 불안을 말한다. 이런 불안감이 있는 사람들은 일이면 일, 레저면 레저 등 뭐든지 남이 하는 것이면 다 하려고 애쓴다. 당연히 스트레스가 많을 수밖에 없다.필자도 포모를 가진 사람이었다. 열심히 공부해서 의대에 입학했고, 잠을 줄여가며 수련해 교수가 되었다. 연구하랴, 진료하랴, 연애도 한번 제대로 못 해보고 40세가 되어서야 결혼했다.그런데 41세 생일 전날 갑자기 근육통과 오한이 심하게 왔다. ‘어제 복싱 클래스에서 너무 격하게 운동해서 몸살이 났나’라고 생각했지만 시간이 가도 낫지 않았다. 몇 달 만에 일어나 앉아 있는 것도 힘든 지경에 이르렀다. 결국 1년 가까이 일을 완전히 내려놓을 수밖에 없었다. 절망적인 마음이었다.그때 그렉 맥커운의 책 ‘에센셜리즘(Essentialism)’을 만났다. 책이 강조하는 것은 ‘less but better(적지만 더 좋게)’다. 중요한 것들을 추려내 역량을 집중하면서 ‘더 적은 일을 하지만 더 잘하자’는 뜻이다. 우리가 하는 일들을 떠올려 보자. 다 중요해 보이지만 사실 정말 중요한 것은 몇 개 안 된다. 친구 생일잔치나 직장 동료의 돌잔치는 정말 가고 싶은 경우가 아니라면 꼭 가야 하는 일은 아니다.저자는 말한다. ‘에센셜리스트는 남이 정해놓은 대로 살지 않고 자신이 디자인한 대로 산다.’ 당시 필자의 눈을 번쩍 뜨게 하는 문장이었다. 지금껏 많은 일을 내가 진정으로 하고자 선택해서 한 일인지 돌아보게 됐다.에센셜리즘은 ‘삶의 미니멀리즘’과 같다. 가장 가치 있고 중요한 것이 무엇인지 구분하여 선택하고 그 외의 것을 내려놓는 것이다. 이런 행동에는 강한 결단력이 필요하다. ‘결단’은 ‘결심할 결(決)’과 ‘끊을 단(斷)’이 합친 말이다. ‘결정하다’라는 뜻의 영어 단어 ‘decide’도 라틴어 ‘decaedere’에서 온 말인데, 하지 않을 것을 잘라 버린다(cut off)는 뜻이 있다.맥커운은 ‘No를 어려워하지 않고 자연스럽게 하는 것을 배워야 한다’고 강조한다. 중요하게 생각하고 집중하고 있는 것 외에는 ‘No’라고 답하는 연습을 해야 한다는 것이다. 본질적인 것에 집중하고 나머지는 내려놓는다면 우리의 삶은 더 생산적일 뿐만 아니라 더 여유롭고 평온해질 것이다. 이것저것 할 일과 가질 것을 더하기보다 불필요한 것들을 잘라내고 비우는 훈련을 해보면 어떨까? 모두 FOMO에서 ‘JOMO(joy of missing out·놓치는 것에 대한 즐거움)’로 삶의 방향을 바꿔 보길 바란다.지나영 미국 존스홉킨스의대 소아정신과 교수